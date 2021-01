Vervangen Jelle Vossen helpt Zulte Waregem met goal aan winst: “Volgende keer zeg ik dat het niet meer gaat”

VOETBAL 1A Ewoud Pletinckx trok zege mee over de streep voor Zulte Waregem: “Hoop dat ik snel weer in ploeg geraak”

10 januari Twee maanden was hij uitgeschakeld, anderhalve maand is hij inmiddels hersteld. Maar voor Ewoud Pletinckx, als kapitein aan het seizoen begonnen bij Zulte Waregem, bleef het in de jongste zeven wedstrijden bij drie korte invalbeurten, amper tien minuten in totaal. Zaterdag tegen Moeskroen stuurde trainer Francky Dury zijn youngster voor een vol halfuur de loopgrachten in. “Ik ben blij dat ik de ploeg heb kunnen helpen”, maakt de 20-jarige Geraardsbergenaar zich sterk dat hij klaar is om weer vast in de basis te verschijnen.