Transferoffensief bij Zulte Waregem: komst van Rommens officieel, ook Lopez en Drambaiev komen erbij

Als laatste van het nieuwe drietal werd de komst van Nicolas Rommens geofficialiseerd, ook al was het reeds enkele dagen duidelijk dat de 27-jarige aanvoerder van RWDM voor een avontuur aan de Gaverbeek had gekozen. Van Rommens, eerder aan de slag bij Westerlo, Dessel Sport en SV Roeselare, wordt verwacht dat hij straks bij Zulte Waregem de lijnen zal uitzetten.

“Ik ben heel blij dat ik in 1A aan de slag kan en kijk er enorm naar uit om me op het hoogste niveau te bewijzen”, liet de geboren Lierenaar op de webstek van Essevee optekenen. Rommens tekende een contract voor drie seizoenen bij Zulte Waregem.

Rommens speelde vorig seizoen met RWDM overigens tegen Zulte Waregem in het bekerduel in de 1/16de finales, toen Essevee zich in het Edmond Machtensstadion slechts met de hakken over de sloot kwalificeerde na een laat penaltydoelpunt van Jelle Vossen. Het aantrekken van de man die vervolgens met elf assists een groot aandeel had in de bijna-promotie van RWDM, was een prioriteit voor coach Leye.

“Nicolas Rommens is een jongen die ondertussen veel ervaring heeft opgedaan”, weet de coach. “Hij voegt ook leiderschap toe aan de groep. Naar zo’n profiel waren we heel dringend op zoek. Hij heeft de juiste mentaliteit en past bij de identiteit van deze club.”