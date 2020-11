Trainer Francky Dury blijft in heropstanding Zulte Waregem geloven: “In derby is het niet erop of eronder”

Het bezoek van de Kortrijkse buren moet voor Zulte Waregem morgenavond de wederopstanding inluiden. Met slechts zeven op dertig op de teller in de huidige competitie kan Essevee enkel ontevreden zijn. “De kwaliteit van ons voetbal was vaak beter dan het resultaat. We hadden op zijn minst drie of vier punten meer kunnen sprokkelen”, blijft trainer Francky Dury de positivo in persoon.

In zijn lange carrière als coach van Zulte Waregem boekte Dury meer successen dan ontgoochelingen. Maar in wat stilaan het ‘annus horibilis’ van Essevee aan het worden is, moet hij zich nu ook als crisismanager zien te manifesteren. “Ik wil niemand van mijn spelersgroep met de vinger wijzen voor de malaise die we nu doormaken”, herhaalde Dury de voorbije weken herhaaldelijk. “We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en moeten dus ook samen het tij trachten te keren.”

Niet zo slecht als het lijkt

Nu de punten uitblijven, groeit de kritiek op het functioneren van de coach. En die heeft het daar niet makkelijk mee, geeft hij ook grif toe. “Soms vraag ik me af waarom iedereen zo’ negatieve perceptie van ons team heeft. Natuurlijk kan niemand gelukkig zijn met slechts zeven punten, maar het zou nog veel erger zijn, mochten we geen enkele kans meer creëren. We hadden makkelijk drie of vier punten meer kunnen sprokkelen. Dan zouden we veilig gestaan hebben en was er geen vuiltje aan de lucht. Zonder naïef te willen klinken, blijf ik overtuigd dat niet alles zo slecht is als het lijkt. Op Beerschot en tegen Club Brugge speelden we slecht, barslecht. Maar in alle andere wedstrijden was ons niveau behoorlijk.”

Dury zegt nog steeds het volste vertrouwen van zijn directie te voelen. “Maar als de mensen aan de top vinden dat het probleem bij mij ligt, dan moeten ze me roepen en dan kunnen we kijken wat de beste oplossing is. Zelf voel ik nog altijd evenveel passie voor mijn beroep als in de goeie jaren, waarin we vicekampioen werden en twee keer de beker wonnen. Zo lang is dat allemaal nog niet geleden, hoor. Wat mij betreft is het in de derby dus niet erop of eronder voor mij of voor Zulte Waregem. Maar het is natuurlijk ook wel duidelijk dat het geen derby wordt zoals de vorige jaren. Onze focus moet heel duidelijk zijn: opnieuw winnen. Alleen een zege kan ons weer lanceren.”