Jupiler pro leagueIets meer dan een maand geleden daverde het aan de Gaverbeek. Bij Zulte Waregem werd clubmonument Francky Dury geslachtofferd op het altaar van de angst om te degraderen. Met twee overwinningen op rij begonnen Timmy Simons en Davy De fauw vervolgens op de best mogelijke wijze aan het nieuwe tijdperk bij de fusieclub op de grens van Oost- en West-Vlaanderen. Maar uit de zorgen is Essevee daarmee nog lang niet. Na het uitstel door corona van de thuismatch tegen KV Oostende, begint Zulte Waregem pas vanavond aan de voetbaljaargang 2022 met een verplaatsing naar ploeg in vorm Cercle Brugge. In het hem welbekende Jan Breydel zal Timmy Simons (45) ook nu weer hameren op passie en enthousiasme: “We bekijken het voorlopig nog altijd wedstrijd per wedstrijd, punten pakken is onze prioriteit.”

De aanloop naar de laatste competitieschijf is, zacht gezegd, nogal hobbelig verlopen door al die coronaperikelen.

“We hebben de voorziene ministage in Tubeke moeten afblazen, de partij tegen Oostende moest worden uitgesteld, dat maakte het inderdaad niet eenvoudig. Je kan immers geen risico lopen met de gezondheid van je spelers. Wij waren niet de enigen die de nodige flexibiliteit aan de dag moesten leggen. Maar door die omstandigheden moeten we nu meteen met een Engelse week beginnen, met drie matchen op zes dagen. Pittig, maar zo heb ik het graag.”

Deze laatste week van januari kan voor Zulte Waregem cruciaal worden.

“Zo zie ik dat niet. Elke wedstrijd is belangrijk en moeten we willen winnen. Maar precies omdat we nog altijd in de gevarenzone staan, bekijken we het voorlopig match per match. De 6 op 6 was uiteraard zeer welgekomen om met een fijn gevoel het nieuwe jaar te kunnen instappen. Ik ben met mijn vrouw en dochters (Laura wordt 18, Lien 16, red) enkele dagen energie gaan opdoen in Barcelona. Het was kort, maar voldoende om de batterijen op te laden.”

Heb je Francky Dury nog gesproken sinds zijn vertrek?

“Zeker. We hadden nog telefonisch contact.”

Heb je getwijfeld of geaarzeld toen je de vraag kreeg om hem op te volgen?

“Twee dagen later kwam er alweer een wedstrijd aan, dan kan je moeilijk zeggen: sorry, ik heb enkele dagen bedenktijd nodig. Het is snel moeten gaan en het was hectisch, maar anderzijds kende de club mijn ambitie om ooit door te groeien naar het hoofdtrainerschap. Dat is duidelijk uitgesproken en besproken toen ik hier tekende. Niemand had verwacht dat het zo snel zou gaan, ik ook niet, tenslotte had Francky Dury nog vier jaar voor de boeg toen ik hier begon.”

Je vormde anderhalf jaar een twee-eenheid met Davy De fauw in de schaduw van het monument Dury.

“En we werken nog op precies dezelfde basis verder, al moesten we een serieus tandje bij steken. Er is immers een belangrijke pion weggevallen. Davy en ik zijn er samen in gestapt en we blijven ook nu elke dag discussiëren en elkaar triggeren. Als klankbord hebben we elkaar nodig, tijdens de wedstrijden en tijdens de trainingen. Als we in een patstelling belanden, moet iemand de knoop doorhakken. Of dan mijn idee wordt gevolgd of dat van Davy, maakt niet uit. Naar buitenuit laten we één stem klinken.”

Jullie namen al meteen een opmerkelijke beslissing. Zinho Gano zat twee wedstrijden op de bank en was daar niet blij mee. Jelle Vossen, ooit jullie ploegmaat, moest onder Francky Dury een paar keer toekijken maar die lieten jullie wel starten.

“Wij gaan geen moeilijke keuzes uit de weg, maar iedereen die er al eens naast valt krijgt volop de kans om ons te overtuigen dat we verkeerd waren. Wie ons van favoritisme verdenkt, ach, die kent ons echt niet, hoor. Wij hebben alle jongens even graag, en we zien ook dat zij op training allemaal even hard hun best doen. Maar er kunnen er maar elf op het veld staan. Afhankelijk van hoe we denken de tegenstander het meeste pijn te kunnen doen, maken we onze keuzes. Niets sluit uit dat Jelle en Zinho samen in de basis kunnen staan, hé, en pakweg ook samen met Jean-Luc Dompé die als onze assistenkoning ook superbelangrijk is in het offensieve compartiment.”

Je gaf aan dat die eerste wedstrijden als hoofdcoach je erg bevallen zijn. Hoe kijk je naar de komende maanden?

“Met de intentie om verder te hameren op passie en drive en goesting, zoals we het nieuwe hoofdstuk hebben aangevat, maar toch ook met de hoop als ploeg te evolueren. Het is de bedoeling om momenten te creëren waarin we ook voetballend iets meer kunnen brengen. In het volle besef dat die volgende stap iets van langere adem wordt. Eerst primeert punten pakken.”

Hoe anders is de coach Timmy Simons dan de speler Timmy Simons was?

“Daar zit volgens mij niet zoveel verschil op. Nu tracht ik drive en grinta uit te stralen, maar dat had ik als speler ook al, denk ik.”

Hoe belangrijk was de aanloop die je had naar het hoofdtrainerschap?

“Ik ben blij dat ik een aantal etappes heb doorlopen. Eerst als assistent van Ivan Leko, nadien als coach van de U16 bij Club. Dat was geen evidente stap, maar op advies van Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert heb ik die toch gezet. Voor mijn ontwikkeling als coach vonden zij dat ik dat moest doen en dat is ook gebleken. Je leert wat het inhoudt voor een groep te staan, je leert vooral ook alleen beslissingen te nemen, want als assistent draag je de filosofie van je coach uit. Daarom heb ik veel aan dat jaar gehad. Je leert ook inschatten wat er allemaal speelt in een kleedkamer, zelfs als je daar zelf dertig jaar in gezeten hebt. Tijdens het anderhalf jaar als assistent van Francky Dury hier in Zulte Waregem is die ervaring me heel goed van pas gekomen.”

In je lange spelerscarrière had je een pak gerenommeerde coaches. Wat pikte je daarbij van wie op?

“Van Trond Sollied heb ik onthouden hoe belangrijk het is rust en vertrouwen uit te stralen, van Michel Preud’homme dan weer die grinta en passie. Guus Hiddink stond verder van de groep af, maar als die eens wat zei had dat een enorme impact. En Dieter Hecking bij Nürnberg doorbrak vijftien jaar geleden al het stereotiepe beeld dat van Duits voetbal bestond, alsof alleen fysieke paraatheid in de Bundesliga telde. Van elke coach neem je wel wat mee, maar ik wil vooral de coach Timmy Simons worden. Je moet filteren, je eigen weg maken en volgen. Waarheen die me zal leiden, houdt me nu nog niet bezig. Als speler streefde ik het hoogste na, en dat wil ik ook als coach ooit bereiken. Maar pakweg het buitenland is nu nog heel ver van mijn bed. Ik sta aan het begin en wil nu in de eerste plaats hier bij Zulte Waregem werken en bevestigen, iedere dag opnieuw.”

