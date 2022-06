T2 Patrick Asselman gretig begonnen bij Zulte Waregem: “Nieuwe wind door alle geledingen van de club”

Bij Zulte Waregem werd tijdens het tussenseizoen een streep getrokken onder de samenwerking met Timmy Simons en Davy De fauw, de assistenten van Francky Dury die tijdens de moeilijke vorige campagne de leiding overnamen om het schip doorheen woelige wateren alsnog de veilige haven in te loodsen. Met Mbaye Leye werd een nieuwe sportieve kapitein aan het roer geplaatst. In diens kielzog kwam ook Patrick Asselman (53) als T2 bij de technische staf. “Ik voelde me hier al na een paar dagen thuis”, zegt de 53-jarige Liedekerkenaar.

Asselman heeft in het Belgische voetbal al wat watertjes doorzwommen. In een notendop: doelpuntenmaker en later middenvelder bij vooral Standard in de jaren ‘90, vanaf de start van dit millenium als trainer opgeklommen vanuit eerste provinciale tot kortstondig hoofdcoach van FC Dender in eerste klasse, de jongste zeven jaar videoanalist/assistent bij OHL, Anderlecht en Standard in het spoor van Emilio Ferrera, Michel Preud’homme en Mbaye Leye. En nu dus de rechterhand van deze laatste bij Zulte Waregem.

“Een nieuw avontuur, waar ik vol enthousiasme aan begonnen ben”, lacht Asselman. “Na ruim twintig jaar in het trainersvak voelt het toch prettig aan om weer eens een totaal nieuwe omgeving te ontdekken. Pas op, ik heb in het vroegere Regenboogstadion vaak gespeeld, tegen het toenmalige SV Waregem. Zelfs met Racing Mechelen en uiteraard vooral met Standard, uiteindelijk ook nog met Denderleeuw in tweede klasse. Er lag nog een piste rondom het veld, een scorebord was er niet, het waren andere tijden.”

Weerzien met Derijck

Als assistent bij Standard kwam hij de voorbije jaren ook af en toe in de vernieuwde Elindus Arena. Zijn nieuwe voetbalhabitat voelt als een verademing aan.

“Mijn eerste indrukken van de club waren uiterst positief. Maar dat is logisch, zeker, als je aan zo’n nieuwe uitdaging begint. De mentaliteit is hier in elk geval totaal anders dan in Luik, men is veel realistischer, down to earth. Met in alle geledingen van de club harde werkers. Hier waait een nieuwe wind, heb ik begrepen. Kijk, het bestuur heeft beslist om de spelerskern grondig te vernieuwen, om op een nieuwe basis te beginnen. Dan is het niet slecht als je dat ook naar de staf doortrekt. Wat me meteen beviel, was de uitstekende samenwerking met de scoutingscel. Dat was bij Standard wel even anders.”

Op het trainingsveld kruiste Asselman meteen een bekend gezicht. Timothy Derijck kent hij al heel lang.

“Ik was bij Dender nog zijn trainer, toen ‘Timo’ van Feyenoord kwam en voor hij naar PSV vertrok”, duikt de T2 in zijn herinneringen. “Hij is net als ik afkomstig van Liedekerke, ik heb destijds nog met zijn vader samen gevoetbald (Milco Derijck, ex-speler van o.a. Eendracht Aalst, red). Timothy is hier één van de anciens, één van de sterkhouders van de groep. Zo’n leidersfiguren heb je nodig in je kleedkamer, jongens die misschien naast de ploeg vallen maar die toch positieve energie naar de rest van het team uitstralen. Zie maar naar hoe Marcelo voor Real Madrid tot op het eind belangrijk was. Maar op het veld kan een gastje van 21 jaar wat mij betreft ook een routinier van 33 jaar sturen, hoor.”

“Geef mij maar het veldwerk”

Of kan het team varen op het kompas van iemand die van 1B komt, zoals Nicolas Rommens na zijn overstap van RWDM naar Zulte Waregem.

“Ge ziet meteen dat die jongen maturiteit en leiderschap uitstraalt”, prijst Asselman. “Het is goed dat tijdens de eerste trainingsweek de vier nieuwkomers binnen druppelden. Als staf hebben we aangedrongen bij het bestuur om de groep zo snel mogelijk volledig te hebben, want dat is van groot belang wanneer je met succes een nieuw systeem wil implementeren. Wat er van iemand als Stan Braem mag verwacht worden? Kijk, Stan is elk jaar een trapje hoger gaan spelen maar hij bleef zijn goals maken. We moeten hem rustig brengen, want qua trainingsintensiteit moet die jongen nu toch wel een heel grote aanpassing ondergaan. Ooit zal hij zijn plafond bereiken, maar niemand kan zeggen waar zijn grens ligt. ”

Zijn eigen grens kent Patrick Asselman wel. Hij bekwaamde zich de voorbije jaren als videoanalist, maar moet vooral toch het gras kunnen ruiken.

“Van Emilio Ferrera heb ik wat analyses betreft veel opgestoken, maar een ICT’er zal ik nooit worden. Geef mij maar het veldwerk. Met Mbaye Leye versta ik me wonderwel, ja. Ik was al bij Standard als videoanalist toen hij er kwam als assistent van Michel Preud’homme, maar de menselijke klik was er meteen. Zowel op als naast het veld, niet onbelangrijk als je zoveel tijd samen spendeert. We discussiëren voortdurend en vullen elkaar goed aan, denk ik.”