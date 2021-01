Schimmelziekte houdt lelijk huis op grasmat Essevee: bestuur excuseert zich bij fans in open brief

Het bestuur van Zulte Waregem heeft zich in een open gericht tot zijn fans. Het onderwerp van het schrijven: de erbarmelijke staat waarin de grasmat in het Regenboogstadion zich bevindt. “Dit is een grote kopzorg voor onze club waarvoor we al het mogelijke doen om dit op te lossen”, zo klinkt het onder meer in het schrijven. De oorzaak van de staat van het veld is een schimmelziekte die in augustus al werd vastgesteld. Een oplossing om het probleem direct op te lossen is er niet, terwijl uitwijken naar een ander, nabijgelegen stadion door de drukke kalender evenmin mogelijk is. “Iedereen binnen Essevee betreurt deze situatie en doet echt alles wat binnen de mogelijkheden ligt om de vier resterende thuiswedstrijden in de reguliere competitie op een zo goed mogelijk terrein af te werken”, besluit de top van de fusieploeg in de brief.