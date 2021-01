Nikos Kainourgios, surprise van de chef in de spits bij Zulte Waregem: “Twee goals, een droom die uitkomt”

VOETBAL 1AAls de nood het hoogst is, moet je als coach kunnen verrassen. Zulte Waregem stuit in zijn zoektocht naar offensieve versterking op zijn financiële limieten, maar dat weerhoudt trainer Francky Dury er niet van dan maar zelf een nieuwe aanvaller uit zijn hoge hoed te toveren. Nikos Kainourgios, in anderhalf jaar amper aan bod gekomen, had al zijn aandeel in de goede maand december met een uitstekende prestatie als offensieve linksachter op Antwerp, en nu toonde de 22-jarige Griek dat hij ook diep in de spits aardig uit de voeten kan. “En meteen twee goals, hier had ik nooit van durven dromen”, weet Kainourgios met zijn vreugde geen blijf.

‘Mitroglou’, zo hadden zijn maats hem de afgelopen dagen genoemd, toen op training steeds duidelijker werd dat Dury de gok met Kainourgios in de spits zou wagen. “Ze hebben me ook nog wel enkele andere namen gegeven, maar Mitroglou vond ik veruit de leukste”, lacht Nikolaos ‘Nikos’ Kainourgios. “Voor iedereen was het blijkbaar een grote verrassing, maar zelf verbaast het me niet echt dat de coach bij mij is uitgekomen in zijn zoektocht naar een spits. In de bijna twee jaar dat ik nu in Waregem ben, vulde ik toch wel af en toe op training die rol in. En in mijn laatste jaar in Griekenland, bij tweedeklasser AE Sparta, stond ik een vijftiental wedstrijden diep in de spits. Helemaal nieuw was dit dus niet voor mij, al was het natuurlijk niet op dit niveau.”

Dury had Kainourgios gevraagd om voorin oorlog te maken, maar de Griekse noodspits deed veel meer dan dat. Toen Laurens De Bock even voorbij het halfuur een perfecte voorzet in de Beverse zestienmeter dropte, had ‘Mitroglou’ zichzelf goed vrijgemaakt in de rug van zijn bewaker Bastians en was de kopbal voorbij Jackers perfect getimed. Diep in de tweede helft eiste de Griek ook een hoofdrol op bij het derde en vierde Waregemse doelpunt. Eerst dwong hij Yenthe Mertens (al dan niet foutief) tot balverlies en vervolgens stond hij op de goede plaats om de penaltymisser van Gianni Bruno toch in de netten te verlengen.

Lang op kans moeten wachten

“Op de juiste plaats opduiken is een kwaliteit als spits, zeker”, vraagt Kainourgios met zin voor humor. “Mijn eerste twee goals als beroepsvoetballer, dit is echt een droom die uitkomt voor mij. Neen, het is niet mijn bedoeling om mezelf definitief tot aanvaller om te scholen. Ik blijf in de eerste plaats een linkerflankspeler. Maar zolang het nodig is om de ploeg te helpen, zal ik graag voorin doen wat de coach van me vraagt. Ik heb heel lang op mijn kans moeten wachten hier, dus maakt het me echt niet uit waar ik speel. Zolang het niet als doelman is.”

Daar moet hij niet voor vrezen. Louis Bostyn bevestigde op de Freethiel zijn uitstekende vormpeil, al moest hij dit keer niet met wereldsaves uitpakken. “Maar zijn reddingen kwamen er op cruciale momenten, onder meer heel vroeg in de wedstrijd”, had trainer Francky Dury gezien. “Voor ons was dit een sleutelwedstrijd, ik ben dan ook heel erg gelukkig voor mijn jongens dat ze de sterke reeks nog maar eens een verlengstuk konden geven.”

