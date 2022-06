Nicolas Rommens maakt indruk op het middenveld bij Zulte Waregem: “Deze trein passeert maar één keer”

Vanavond speelt Zulte Waregem zijn vierde oefenwedstrijd, om 18.00 uur in Ingelmunster tegen Sporting Charleroi. Een eerste echte test, na de ruime zeges (0-5 in Oudenaarde, 0-3 in Harelbeke, 0-7 in Petegem) tegen tweedenationalers. Tijdens die matchen eiste nieuwkomer Nicolas Rommens op het middenveld telkens een hoofdrol op. De 27-jarige Kempenaar lijkt helemaal klaar om eindelijk door te breken in de Jupiler Pro League. “Ik hoop een vaste stek af te dwingen en mijn sterk seizoen van bij RWDM nu een trapje hoger te kunnen bevestigen”, houdt hij het zelf nog even bescheiden.

Maar daar is een goeie reden voor. Rommens heeft een zeer lange weg moeten afleggen om te geraken waar hij nu (opnieuw) staat. Geboren in Lier, als voetballer opgegroeid bij de jeugd van Ternesse Wommelgem, Lierse en Westerlo, op zijn 19de gedebuteerd in ‘t Kuipje tegen Moeskroen tijdens een wedstrijd van play-off 2. Maar pas nu, ruim acht jaar later, klaar om het echt te maken bij de grote jongens. Na een eerste seizoen met wat invalbeurten bij Westerlo onder Dennis van Wijk en Harm van Veldhoven, maakte Rommens in tweede klasse bij Dessel Sport voldoende indruk om te worden teruggehaald als titularis. Maar dan volgde de buiteling.

“Ik heb het laatste seizoen van Westerlo in eerste klasse meegemaakt”, kijkt hij terug. “Nadien volgden vijf seizoenen in tweede klasse, twee bij Westerlo, één bij Roeselare en twee bij RWDM. In Molenbeek ben ik vorig seizoen weer aan de oppervlakte gekomen. Ik was er kapitein en geliefd bij de supporters, ja. De gemiste promotie was best zuur en bleef even in de kleren zitten. Het was ook geen makkelijke beslissing om er te vertrekken. Maar deze trein passeert maar één keer. Ik had kunnen blijven in het Machtensstadion, maar niks garandeerde me dat het daar nu wel zal lukken om te promoveren. Ik ben al 27 jaar en heb geen tijd meer te verliezen.”

De overgang van Nicolas Rommens naar Zulte Waregem was vrij snel beklonken, hij stond al tijdens de eerste trainingsweek aan de Gaverbeek.

“Nadat Mbaye Leye hier als coach werd voorgesteld, nam hij onmiddellijk contact met mij op. Ik voelde meteen dat hij me absoluut bij zijn groep wilde en dat gaf natuurlijk een fijn gevoel. Met de club kwam ik snel tot overeenstemming. Vanaf mijn eerste training werd ik hier in de groep heel goed ontvangen, ook al kende ik hier niemand bij mijn komst. Het was belangrijk om de hele voorbereiding te kunnen meemaken. In de oefenwedstrijden vonden we elkaar vrij snel.”

Tegen Seraing meteen knallen

Opvallend was het hoe Rommens zich in het veldspel meteen manifesteerde. Hij eist veel ballen op en trekt het spel voortdurend naar zich toe. Zowel op positie zes als acht.

“Ik kan zowel lager als hoger op het middenveld mijn streng trekken”, geeft hij aan. “Dat ik de bal veel opeis, bewijst dat ik me hier goed in mijn vel voel. Al wil ik zeker niet te hoog van de toren blazen en te snel gloriëren, we zijn tenslotte nog maar een drietal weken bezig. Maar het geeft natuurlijk wel vertrouwen dat het zo vlot loopt. Ik besef dat de verwachtingen hier hoog gespannen zijn. Hopelijk kan ik mijn sterke seizoen van bij RWDM bevestigen. Vooral op stilstaande fases kon ik veel assists geven, maar straks is de tegenstand natuurlijk nog van een ander kaliber.”

Zulte Waregem krijgt van de kalendermaker inderdaad een zeer pittig beginprogramma voorgeschoteld. In de eerste acht competitieweken staat het tegen zes van de acht ploegen die vorig seizoen de play-offs haalden.

“Klopt, maar ik zag vooral dat we er tegen Seraing aan beginnen, en met die mannen heb ik nog een eitje te pellen”, verwijst Rommens naar de gemiste promotie met RWDM tegen het team van Le Pairay. “Mijn nieuwe maats hier bij Zulte Waregem zijn ook niet vergeten dat het uiteindelijk tussen hen en Seraing ging om niet te degraderen. Een goeie start nemen is sowieso van kapitaal belang, we willen niet vanaf speeldag één naar beneden willen kijken.”