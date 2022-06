Mbaye Leye officieel voorgesteld door Zulte Waregem: “Sportieve stabiliteit herstellen is het eerste doel”

“Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik hier op een dag op deze stoel zou zitten, en heb geen seconde getwijfeld toen Zulte Waregem mij belde”, zegt de 39-jarige Franse Senegalees. “Ook al besef ik dat ik voor een enorme uitdaging sta.”

Na een sabbatperiode van zes maanden sinds zijn ontslag bij Standard, kriebelt het duidelijk bij Leye om zo snel mogelijk weer in actie te schieten. Op 9 juni hervatten de trainingen aan de Gaverbeek, al is nog niet duidelijk welke spelersgroep hij dan zal leiden. Een tiental spelers is vertrokken, voorlopig werden nog geen vervangers aangetrokken.

“Maar we hebben de voorbije periode niet stilgezeten”, geeft CEO Eddy Cordier aan. “Wanneer je een nieuwe trainer aanstelt, lijkt het me echter normaal dat je die bij de uitbouw van de kern betrekt. Wij kijken daarbij vooral uit naar profielen die honger hebben en die betaalbaar zijn. Dat is in de gesprekken met Mbaye ook altijd duidelijk vooropgezet.”

Standard-exit verteerd

“Ik heb ruim de tijd genomen om mijn avontuur bij Standard te verteren”, zegt Leye. “Ik ben naar Senegal geweest, heb veel tijd met de familie doorgebracht en heb alles op een rijtje gezet wat ik in dat jaar bij Standard heb bijgeleerd. Coach zijn is helemaal anders dan speler zijn of assistent, en ik ben blij dat ik die ervaring op Sclessin heb kunnen opdoen. Hopelijk komt het me straks van pas hier in Zulte Waregem. Ik heb hier de mooiste periodes van mijn spelersloopbaan gekend en zal er alles aan doen om die topjaren te laten herleven. Maar daarbij zal het er in de eerste plaats op aankomen om de sportieve stabiliteit te herstellen.”

Volledig scherm © BELGA

Hard werken is basisvereiste

Mbaye Leye beseft dat hij voor een enorme uitdaging staat bij een club die zich met moeite in 1A kon handhaven, nu er (wellicht) een seizoen aankomt met drie mogelijke degradanten.

“Mijn uitgangspunt is dat ik met Zulte Waregem een rustig seizoen hoop te kunnen realiseren, en dus zal het heel belangrijk zijn om een goede start te nemen”, bedenkt de nieuwe coach. “Daarom is het inderdaad nodig dat de groep snel voltallig zal zijn, maar je kan er niet omheen dat dat in het huidige voetbalbestel niet meer zo makkelijk is als in mijn eerste spelersjaren. Ik herinner me dat hier altijd goed werk is geleverd, om potentiële toppers als Thorgan Hazard, wijlen Junior Malanda, Salihou Maïté, Dalsgaard of Lerager naar hier te krijgen en naar de top te laten doorgroeien. De situatie is nu niet meer dezelfde, maar we gaan in goed overleg jongens trachten te halen met potentieel. Wie kwaliteit toont, zal van mij kansen krijgen. Leeftijd speelt daarbij geen rol. De basisvereiste is hard werken. Zulte Waregem noemt zichzelf niet voor niets “de Boeren”, en dat zijn keiharde werkers. Mijn ethiek als coach is daar ook op gebaseerd. Enkel met noeste arbeid bereik je resultaat.”

Pletinckx voorbeeld voor jeugd

Zulte Waregem engageert een andere ex-topschutter, Frederik D’Hollander, als beloftencoach. Met twee vroegere doelpuntenmachines is de hunker naar doelpuntenrijk voetbal duidelijk groot.

“Maar met nostalgie koop je niks, we moeten uitgaan van realistische perspectieven”, geeft Leye aan. “Ik heb een goed contact met Frederik en samen moeten wij er voor zorgen dat er jongens uit de eigen academie kunnen doorstromen. Ewoud Pletinckx moet daarbij als een voorbeeld gelden. Frederik is van de streek en kent de mentaliteit, hij kan de jonge gasten op weg zetten. En met pakweg Sammy Bossut zit er in de kleedkamer ook iemand die het huis van binnen en van buiten kent en die een rol kan vertolken in de ontplooiing van eigen jeuigd. Ik denk dat ik bij Standard bewezen heb dat ik heel graag jonge jongens wilde lanceren. Siquet, Al Dakhil, Balikwisha, noem maar op. Wij zijn PSG of Man City niet die kunnen kopen wie we willen, bij een club als Zulte Waregem is het voortdurend zoeken naar opportuniteiten.”

Emotioneel persoon

Als speler keerde Leye destijds twee keer terug naar Zulte Waregem. Zijn drie periode eindigden telkens ietwat pijnlijk. Daar is niets van blijven hangen, weet de Senegalees met zekerheid.

“Ik ben een emotioneel persoon”, zoekt hij zelf naar een verklaring voor de slaande deuren bij zijn exits. “Maar het feit dat men mij hier telkens teruggevraagd heeft, zegt toch ook voldoende, denk ik. Ze weten hier wat ze aan mij als mens hebben. Weet je, toen Zulte Waregem me belde, had ik ook al contact met een andere Belgische club. Maar ik heb niet getwijfeld toen het aanbod kwam, want ik heb altijd het gevoel gehad dat ik hier ooit op deze stoel zou zitten. Ik heb overigens van mijn vroegere mentors Michel Preud’homme en Francky Dury, maar ook van Bernd Storck een sms’je ontvangen om me succes te wensen. Met Francky heb ik nadien uitgebreid van gedachten gewisseld over de problemen die hij ondervond waardoor hij hier vorig seizoen is vertrokken. Ik weet dus dat ik hier niet in een gespreid bedje terechtkomt, dat er heel veel werk op de plank ligt. Maar dat schrikt me niet af, integendeel.”

Volledig scherm © Photo News