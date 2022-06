Mbaye Leye legt er de pees op bij Zulte Waregem: “Voor de spelers is dit de zwaarste periode, maar het moet”

Wachten op Gano

Laatstgenoemde is voorlopig nog niet terug in Waregem. Gano speelde met het nationale team van Guinee Bissau kwalificatiewedstrijden voor de Africa Cup, waarin hij twee keer scoorde tegen Sao Tome & Principe (5-2 winst), maar tegen Sierra Leone (2-2) de hele wedstrijd op de bank bleef. Ook niet op het oefenveld vandaag: Bent Sörmo, die na zijn operatie aan de knie en maandenlange revalidatie nu goed gemonitord wordt om overbelasting te voorkomen en die daarom een dagje in het krachthonk oefende. De trainende groep wordt dezer dagen aangevuld met de eigen jongeren Sef Van Damme, Wout De Buyser, Lennert Hallaert, Lukas Willen en Youssuf Sylla (die normaliter in de A-kern starten) en met de beloftenspelers Alia Diongue, Arthur Wulleman en Brecht De Vriese. Die laatste moest vandaag vervroegd en hevig bloedend het oefenveld verlaten met een diepe snijwonde.

Braem en... Musonda

En dan zijn er de echte nieuwkomers voor wie de supporters naar het oefencentrum afzakten. Om te beginnen Stan Braem, de veelbesproken provinciale prijsschutter die afgelopen maandag zijn eerste profcontract mocht ondertekenen. Voorts de 19-jarige tester Mamadou Sangaré, een middenvelder uit Mali die door Red Bull Salzburg vorig seizoen aan Grazer AK werd verhuurd. En, vooral, Charly Musonda junior. Na het aflopen van zijn contract bij Chelsea onderhoudt de inmiddels 25-jarige zoon van de Zambiaanse ex-international van Cercle en Anderlecht gedurende twee weken zijn conditie bij Zulte Waregem. Waar ze hopen dat het verhaal ook een vervolg zal krijgen.

“Charly zal van mij zeker de vraag krijgen of hij in ons project wil stappen, maar we moeten rekening houden met de mogelijkheden van de club”, zegt Mbaye Leye. “Dat geldt voor alle spelers met wie we dezer dagen hopen overeenstemming te bereiken. De namen heb ik in samenspraak met het bestuur vastgelegd, de gesprekken lopen. Wij moeten niet de spelers benaderen waar Club Brugge of Anderlecht hun pijlen op richten, wij moeten zeer creatief te werk gaan en zoeken in reeksen of in landen waar betaalbare pionnen te vinden zijn.”

Zoals Stan Braem, de doelpuntenmachine die in de lagere reeksen elk seizoen goed was voor een twintigtal goals en op zijn 23ste nu toch bij de grote jongens zijn kans krijgt.

“Die jongen moet nu echter enorme stappen zetten, zeker qua trainingsintensiteit. We zullen hem voorzichtig moeten laten wennen aan het hogere niveau.”