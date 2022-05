Mbaye Leye is de nieuwe coach van Zulte Waregem

voetbal 1A Wout De Buyser (Zulte Waregem) mocht debuteren op Charleroi: “Moeilijk, maar toch onvergete­lijk”

De afsluiter van de reguliere competitie werd voor Zulte Waregem zondag alweer een afknapper van formaat. In het ‘Stade du Pays’ van Charleroi kon Essevee nooit aanspraak maken op enig puntengewin, zodat de Boeren zich achteraf tevreden stelden met de magere troost dat het niet weer zo’n rammeling was geworden als in 2020 (7-0 op Anderlecht) of 2021 (1-7 tegen AA Gent) om de voetbalvakantie in te stappen. Er was bovendien een lichtpuntje: de prestatie van de 20-jarige debutant Wout De Buyser, die als linksback een uur lang stevig zijn streng trok. Tot hij geblesseerd naar de kant moest.

