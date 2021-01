Mathieu De Smet (Zulte Waregem) hoopt op kansen na sterke invalbeurt in Eupen: “Dit smaakt naar meer”

VOETBAL 1AHet is inmiddels meer dan een week geleden, maar in het Regenboogstadion genieten ze er nog altijd van na. Die sensationele ommekeer in het slotkwartier Am Kehrweg: het was een afsluiter van de voetbaljaargang om niet snel te vergeten. Zeker niet voor Mathieu De Smet (20), die bij zijn eerste serieuze invalbeurt meteen tekende voor de assist die de ommekeer inluidde.

Mathieu De Smet was dit seizoen vooral een ideale negentiende man. Heel dikwijls bij de selectie, maar even vaak op het laatste moment de tribune in gestuurd door trainer Francky Dury. Niet zo in de Ghelamco Arena, waar hij de laatste minuten op het veld mocht meemaken van de 0-3-overwinning. “Dat was al een toffe ervaring, omdat we er toch drie belangrijke punten pakten, maar in niets te vergelijken met de explosie van vreugde na onze overwinning in de Oostkantons”, lacht de youngster. “Mijn eerste assist is eerste klasse, die gaf me al een fantastisch gevoel. Omdat ik meteen wist dat we nog een kwartier hadden om de situatie helemaal recht te zetten. Je voelde gewoon dat dat zou gebeuren.”

Jongere broer van Thibault

Na de winnende goal van Olivier Deschacht was Mathieu De Smet, die noodgedwongen was mogen invallen voor de geblesseerde Omar Govea, even van de aardbol. “Ik had als opdracht meegekregen de druk op te voeren in de rug van Ibrahima Seck, die als extra toren hoger op het terrein werd gestuurd. Op mijn sterkste positie dus eigenlijk. Ik ben destijds als spits opgeleid bij de jeugd van Club Brugge, maar nadien in de rol van aanvallende middenvelder gegroeid.”

Mathieu is de jongere broer van belofteninternational Thibault De Smet, die zijn weg naar de top via AA Gent en STVV baande en nu bij Stade Reims in de Ligue 1 grote sier maakt naast Thomas Foket en Wout Faes. “Thibault heeft ook lang geduld moeten oefenen, ik zie hem zeker als een voorbeeld”, vertelt Mathieu De Smet. “Hij is twee jaar ouder dan ik, tijdens onze jeugd hebben we heel veel aan elkaar gehad. Het was raar om de kerstdagen voor het eerst niet samen te vieren, door de coronamaatregelen.”

Laat mature speler

In zijn resterende laatste contractjaar hoopt De Smet alsnog dichter bij de fanionploeg te geraken. “Ik wens niemand een blessure toe natuurlijk, maar je krijgt als jongere niet zoveel kansen om je te tonen. Dat kleine halfuur in Eupen smaakt naar meer. Hopelijk wordt mijn geduld beloond. Met Ewoud Pletinckx en Jannes Van Hecke is er uit de eigen jeugd toch al wat doorgeschoven. Neen, ik was niet jaloers op pakweg Jannes, toen die zo snel zijn kans kreeg. Hij is net als ik afkomstig uit Maldegem, we woonden op twee straten van elkaar, maar wel twee jaar jonger. Maar ik ben een laat mature speler blijkbaar. Mijn tijd komt nog.”