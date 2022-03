“Legends Game” voor Deschacht en De fauw op paasmaandag in Waregem

Voetbal 1A Ewoud Pletinckx weer in basis bij Zulte Waregem in zespunten­du­el met Seraing? “Elke match is nu cruciaal”

Zondagavond staat Zulte Waregem voor zijn waarheid. Seraing komt naar de Elindus Arena. Een wedstrijd die Essevee absoluut moet winnen. Door de schorsing van Humphreys keert Ewoud Pletinckx in de defensie mogelijk terug in het team. Niet evident in de gegeven omstandigheden, maar de jonge verdediger uit eigen opleiding heeft ondertussen al wel meer meegemaakt. “Elke match is voor ons nu cruciaal, want we hebben de punten zeer dringend nodig”, beseft hij.

24 februari