Jelle Vossen vreesde het ergste nadat vleesetende bacterie hem trof: "Mijn vrouw en jongste dochter waren erbij toen ik geen adem meer kreeg en stonden met open mond te kijken”

voetbal jupiler pro league Alieu Fadera (Zulte Waregem) vol lof over Ruud Vormer: “Als zo iemand je raad geeft, móet je luisteren”

Alieu Fadera is na een moeizaam eerste seizoen stilaan tot één van de sterkhouders bij Zulte Waregem uitgegroeid. Dat demonstreerde de 21-jarige Gambiaan ook weer tegen Sint-Truiden, waar hij met zijn doelpunt en de uitgelokte tweede strafschop een immens aandeel in de kwalificatie voor de halve finales van de beker opeiste. “We spelen nu met veel vertrouwen, hopelijk kunnen we ook zaterdag in Genk die lijn doortrekken.”

13 januari