Jelle Vossen straks in Luminus Arena aan aftrap met Zulte Waregem? “Zou leuk zijn, want Genk blijft speciaal”

VOETBAL 1AZulte Waregem gaat in de vooravond op zoek naar een beter gevoel. Door de thuisnederlagen tegen promovendi OH Leuven en Beerschot is de spectaculaire remonte met 23 punten uit tien matchen afgebroken, en bij zowat iedereen van Essevee leeft de overtuiging dat dit niet zou zijn gebeurd op een ‘normaal’ terrein. Een verplaatsing naar Racing Genk, top drie, wordt daarom met meer plezier ondernomen. Zeker door Jelle Vossen (31), die mogelijk weer aan de aftrap komt tegen de ploeg en in het stadion waar het voor hem destijds allemaal begon. “Dat zou leuk zijn”, lacht de Limburger.

Vossen mocht vorige zondag tegen Beerschot een halfuur invallen, net nadat de Antwerpenaars op voorsprong waren gekomen. In moeilijke omstandigheden dus. Tegen Leuven zat hij voordien voor het eerst na zijn hamstringblessure weer op de bank. “Ik was heel blij dat ik zo snel weer paraat was, want aanvankelijk bestond ook bij mij de vrees dat ik voor langere tijd onbeschikbaar zou zijn”, zegt de Bilzenaar. “Het was natuurlijk moeilijk invallen, op zo’n veld waar je onmogelijk goeie combinaties kan op uittekenen.”

“Je moet altijd maar hopen dat de bal een beetje goed valt. En je weet dat zo’n Holzhauser de ballen legt waar hij wil, dat maakte de opdracht nog wat extra moeilijk. Uit die twee thuismatchen hadden we toch gehoopt drie of vier punten te sprokkelen”, geeft Vossen mee. “Maar we stonden er enkele maanden geleden veel slechter voor, dus mogen we er ook geen drama van maken.”

In Genk zoals in Gent of Antwerp

Hoe dan ook: aan de Gaverbeek zijn ze niet eens ongelukkig dat de wedstrijd vandaag in het verre Genk wordt gespeeld. Op een goeie grasmat. In een stadion waar Vossen goeie herinneringen aan heeft. “Uiteindelijk heb ik daar meer dan de helft van mijn carrière gevoetbald, dus ja, dat blijft altijd een beetje speciaal”, lacht hij. “En natuurlijk hoop ik op een basisplaats. Maar dat hoopte ik ook al tegen Beerschot.”

“Mogelijk heeft de slechte staat van het terrein een rol gespeeld in de beslissing van de coach om mij nog niet te laten starten. Het risico op hervallen blijft immers groot. Zo’n veld is enorm belastend voor de spieren. Bij elke stap die je zet kan je wegglijden en moet je corrigeren. Ook naar recuperatie toe maakt het een enorm verschil.”

“Of dat terrein tot mijn blessure heeft geleid, valt moeilijk uit te maken. Niemand kan daar uitsluitsel over geven. Gelukkig kunnen we in Genk weer eens voluit trachten te voetballen. In Gent en op Antwerp zijn we er in geslaagd te winnen, dat geeft vertrouwen om er nu ook met volle overtuiging tegenaan te gaan”, besluit Vossen.

