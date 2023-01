Jelle Vossen openhartig na vleesetende bacterie die hem trof: “Ik kreeg geen adem meer. Later las ik dat 1 op de 5 eraan sterft”

voetbal Zinho Gano (Zulte Waregem) bekert vanavond tegen STVV: “Finale stille droom, maar competitie primeert”

Vanavond komt Zulte Waregem eindelijk nog eens zonder het mes op de keel aan een aftrap. Sint-Truiden is te gast in de Elindus Arena, waar voor een keertje alles mag maar niks moet. Essevee kan zijn moeilijk seizoen kleur geven door in de beker stuntploeg STVV uit te schakelen, maar een uitschakeling zal niemand als dramatisch ervaren. Want ook na de deugddoende zege tegen KV Mechelen blijft de situatie van de club in de behoudsstrijd behoorlijk precair, waardoor de bekeropdracht vanavond als een leuk extraatje wordt opgevat. Ook door Zinho Gano, inmiddels al goed voor zes goals in negen wedstrijden sinds zijn terugkeer op het voorplan.

11 januari