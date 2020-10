Jean-Luc Dompé (Zulte Waregem) komt weer boven water: “Stilaan op niveau van beste periode bij Gent”

Zulte Waregem Dubbel jubileum aan de Gaverbeek: Dury coacht 500ste competitie­match met Zulte Waregem, Deschacht speelt 500ste in Pro League

9 augustus Zo groot is het toeval: straks speelt Olivier Deschacht (39) zijn 500ste competitiematch in de Pro League. En precies ook vanavond coacht Francky Dury (62) zijn 500ste in de hoogste klasse voor Zulte Waregem. ‘Oli’ zette zijn reeks in met Anderlecht in mei 2002, Francky begon op 6 augustus 2005 met 1-3 winst in Gent. Respectievelijk achttien en vijftien jaar later starten zij straks alweer een nieuw seizoen op.