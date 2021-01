Ibrahima Seck met Zulte Waregem naar Waasland-Beveren: “Voor mij begon het in België op de Freethiel”

Met zijn 1m95 en soms vervaarlijke blik is hij voor zijn opponenten op het middenveld vast niet de makkelijkste tegenstander, maar aan de gesprekstafel is de 32-jarige Ibrahima Seck een grote brave reus. Die met weemoed terugdenkt aan zijn intrede in het Belgische voetbal, in de zomer van 2016. “Ik had nooit gedacht dat ik zolang in België zou blijven”, geeft hij mee. “Waasland-Beveren zal altijd een plaatsje in mijn hart hebben. Voor mij is daar alles begonnen in België. Ik was een vrije speler nadat mijn contract bij Auxerre niet was verlengd. De start onder Stijn Vreven en Cedomir Janevski was zeker niet denderend, dat eerste jaar raakten we niet uit de kelder van de rangschikking. Maar alles veranderde, toen Philippe Clement er coach werd. We speelden een hele goeie heenronde, mijn beste periode op de Freethiel.”

Symbolische match

Seck was het verlengstuk van Clement op het terrein. Toen die naar Genk verkaste, volgde Seck de latere kampioenenmaker naar de Luminus Arena. “Ook in Genk liep het gesmeerd, tot ik geblesseerd raakte en geopereerd moest worden. Ik miste de voorbereiding op het nieuwe seizoen en raakte mijn basisplaats kwijt. Toen Zulte Waregem kwam aankloppen, heb ik niet getwijfeld. Genk was dan wel op weg naar de titel, maar ik ben een ‘compétiteur’ en wil zo veel mogelijk spelen. En dat kon hier, in het Regenboogstadion.”

Vorige week speelde Seck zijn 55ste competitiewedstrijd voor Zulte Waregem. Precies het aantal waarop hij destijds bij Waasland-Beveren afklokte. “Is dat zo”, vraagt hij lachend. “Dan is het toch wel symbolisch dat ik dat aantal uitgerekend op de Freethiel scherper kan stellen.”

Even goed doen als vorig seizoen

Met de andere routiniers zoals Marcq en zeker Deschacht sleurde Seck de voorbije weken zijn team uit de modder naar een aanvaardbare positie in de stand. “Als ik zie met hoeveel plezier iemand als Oli hier elke dag komt trainen, verbaast het me niet dat hij op zijn 40ste nog altijd zo’n hoog niveau haalt. Het was zeker niet de makkelijkste competitiestart, en dan is het normaal dat de ervaren jongens in de kleedkamer het voortouw nemen. Dat moeten we ook de komende maanden blijven doen. Vorig jaar stonden we op dit moment in de top zes en in de halve finales van de beker. Het moet dus onze betrachting zijn dat te herhalen.”

Spitsentekort

Al kampt Essevee momenteel met een spitsentekort na het uitvallen van Jelle Vossen, die door een verrekking in de hamstrings toch enkele weken zal worden gemist. Zeer waarschijnlijk zal Dury in zijn zoektocht naar oplossingen ook denken aan een vooruitgeschoven positie voor Seck, dit seizoen goed voor twee kopbalgoals (in Moeskroen en tegen Anderlecht).

