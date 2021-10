“Houd de eer aan jezelf”: harde kern Essevee neemt Dury op de korrel en gooit met rookbommen en projectielen

VOETBAL 1A Alessandro Ciranni (Zulte Waregem) voelt zich klaar voor stap hogerop: “Ik kan ook hier een leider worden”

4 juli Het new look Zulte Waregem dat het laatste contractjaar van coach Franky Dury luister moet bijzetten, maakt een moeizame voorbereiding door. Vrijdag verloor Essevee in Ingelmunster tegen Cercle Brugge (1-2), nadat eerder Union een klap (0-4) uitdeelde. Ook de opener in Oudenaarde (2-4) was geen onverdeeld succes. “Maar we hebben nog twintig dagen tot de competitiestart om alle nieuwelingen te integreren”, weet Alessandro Ciranni (24) die overgestapt is van Moeskroen naar de Elindus Arena.