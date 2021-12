Hoe Essevee in wurggreep van angst leeft: kille kerst dreigt voor Francky Dury

Francky Dury (Zulte Waregem) wil oogsten aan de kust: “We hebben nu twee of drie punten te weinig”

David Hubert speelt vanavond in de Diaz Arena zijn 250ste wedstrijd in de Jupiler Pro League. Hij zal bij die gelegenheid ook de toss mogen uitvoeren, want door de onbeschikbaarheid van Laurens De Bock is het de Brabander die de aanvoerdersband van Zulte Waregem zal omgorden. Maar of hij op het middenveld dan wel in de verdediging zal staan, is een vraag waarop enkel Francky Dury op dit moment het antwoord kent.

29 augustus