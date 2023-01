Herboren Jelle Vossen lag vijf dagen in het ziekenhuis met vleesetende bacterie: “Van fitte mens zomaar naar één brok ellende”

“Tijdens de WK-break voelde ik me niet lekker en liet ik me onderzoeken”, doet Vossen het hele verhaal. “Met alle griepjes die de ronde deden en die hele nieuwe golf van corona wilde ik immers geen risico lopen. Al bij al werd in het ziekenhuis vrij snel ontdekt dat er zich een vleesetende bacterie in mijn lichaam had genesteld, die de weg naar mijn bloed had gevonden. Ziek ben ik geweest, man, dat wil je niet weten. Van de ene op de andere dag van gezonde, fitte mens naar één brok ellende. Dan wordt voetbal plots heel relatief, dat kan ik je verzekeren. Vijf dagen bleef ik in de kliniek, mentaal had ik ook best een klap gekregen. Je weet niet wat je overkomt.”