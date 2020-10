Geert Titeca (Supportersfederatie Zulte Waregem) predikt kalmte vóór derby: “Paniek is slechte raadgever”

Zit Zulte Waregem in een sportieve crisis, vier dagen voor de altijd beladen derby met KV Kortrijk in het Regenboogstadion? “We zitten in de hoek waar de klappen vallen, maar we zaten daar al een paar keer en zijn er elke keer uitgekomen”, roept Geert Titeca - de voorzitter van de Supportersfederatie - op tot kalmte.

Het jaar 2020 heeft voor Zulte Waregem en voor zijn supporters nog maar bijster weinig vreugde gebracht, maar toch blijft Titeca (45) geloven dat het allemaal wel goed komt. De voorzitter van de Supportersfederatie houdt een begeesterend pleidooi. “De resultaten zijn niet goed, daar kunnen we niet omheen”, beseft hij nochtans ook. “Maar de kwaliteit van het spel is voldoende om te blijven geloven dat de malaise niet kan blijven duren. Al weken aan een stuk hebben we zowat zestig procent balbezit, in Oostende liefst dertien hoekschoppen. Maar toen Sissako die kans met de buitenkant van de voet in het zijnet besloot, voelde je aan dat het weer mis zou lopen. Het is simpel: wij zitten in de hoek waar de klappen vallen. Maar we kennen die hoek, we zaten er al een paar keer in. En telkens geraakten we er uit. Ik twijfel er niet aan dat dit nu ook zal lukken.”

Quote Velen vragen zich af of het probleem bij Francky Dury ligt. Ik zeg u van niet, met volle overtui­ging. Tien jaar geleden is Francky bij ons vertrokken. Naar Gent en de bond. Dat anderhalf jaar was voor Zulte Waregem desastreus Geert Titeca

In het verdoemde kalenderjaar van de coronacrisis pakte Essevee slechts drie keer de volle buit en amper 12 punten op 54. Dat zijn vernietigende cijfers. “Terwijl we in januari een uitstekende stage kenden in Marbella. Ik was ter plaatse, heb gezien hoe goed daar gewerkt werd. Ik ga ook regelmatig naar trainingen kijken. Vandaag nog, ik had nadien een goeie babbel met de coach. Kijk, velen vragen zich nu af of het probleem bij Francky Dury ligt. Ik zeg u van niet, met volle overtuiging. Tien jaar geleden is Francky bij ons vertrokken, naar Gent en de bond. Dat anderhalf jaar was voor Zulte Waregem desastreus, en voor hem ook geen succes. Iedereen was blij toen Francky terugkeerde. En in de acht jaar van het langdurige contract dat hij nadien tekende, hebben we hoogdagen beleefd, hé.”

Verwend

“Mensen vergeten soms snel en beseffen niet altijd hoe verwend we geweest zijn al die jaren. We moeten een kat een kat durven noemen. Antwerp en Charleroi bestormen nu de top, maar die komen uit grootsteden van 600.000 en 200.000 inwoners. Waregem en Zulte samen komen maar aan 45.000 inwoners. Maar onze club is nog altijd volledig in handen van West- en Oost-Vlamingen. Geen Amerikaanse investeerders zoals in Oostende of in Waasland-Beveren, die over enkele jaren misschien de boel weer verkopen.”

Quote Vooral de sfeergroe­pen en de jongere aanhang, voor wie het allemaal een beetje sneller mag gaan, manifeste­ren zich met die spandoeken. Niet alle supporters staan daar achter Geert Titeca

Bij de achterban groeide echter veel ongenoegen, dat in de eerste coronagolf werd geventileerd met spandoeken op lege tribunes. Die roep om structurele wijzigingen naast en meer grinta op het veld vertolkt echter niet wat bij alle supporters leeft, geeft Titeca aan. “Vooral de sfeergroepen en de jongere aanhang, voor wie het allemaal een beetje sneller mag gaan, manifesteren zich met die spandoeken. Niet alle supporters staan daar achter. Ik ben er dan ook niet van overtuigd dat ‘het kot hier in brand zal staan’ mocht het maandag tegen Kortrijk weer mislopen. Kijk, wij misliepen een pak miljoenen, toen Larin naar Moskou kon, maar de coronacrisis daar een stokje voor stak. Kortrijk kon wel ‘cashen’ voor Moffi. In deze financieel moeilijke tijden moet je wat geluk hebben ook. En zowel als op het veld, kiest die fee blijkbaar ook ernaast niet onze zijde. Maar paniek? Neen, hoor. Paniek is een slechte raadgever.”