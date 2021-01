Francky Dury (Zulte Waregem) kijkt voorzichtig omhoog: “OHL blijft bijzonder moeilijk te ontwrichten”

VOETBAL 1AEind januari. Dat ijkpunt had Zulte Waregem-trainer Francky Dury vooropgezet om eventueel de ambities bij te stellen. Tot zolang houdt hij een slag om de arm. Al durft Dury, na de vier opeenvolgende overwinningen en de negende plaats in de tussenstand, toch al een beetje vroeger dan gepland voorzichtig omhoog kijken.

Met OH Leuven (vandaag) en Beerschot (zondag) krijgt Zulte Waregem de twee promovendi over de vloer waar het op verplaatsing telkens tegen verloor. Maar dat was tijdens de moeilijke eerste competitieschijf. Intussen wenkt de top acht aan de Gaverbeek. “Maar ik wacht toch liever nog tot zondagavond vooraleer ik het daarover wil hebben”, waarschuwt Dury. “Kijk, we zijn erin geslaagd om naar de linkerkolom op te klimmen door heel hard te werken voor elk punt. Zou het dan niet spijtig zijn om al te willen lopen en daarbij te struikelen, terwijl we nu net zo goed aan het stappen zijn?”

“OH Leuven en Beerschot hebben allebei de stap van 1B naar 1A met verve gezet, ik wil geen van beide teams onderschatten”, klinkt het. “En al zeker OHL niet. De Leuvenaars doorworstelen misschien een moeilijke periode, maar het blijft een team dat bijzonder moeilijk te ontwrichten valt. Met Mercier, Sowah, Henry en Mathieu Maertens heeft mijn collega Brys een aantal sleutelspelers in de rangen, en daar is nu ook nog Siebe Schrijvers bij gekomen. Dat zijn allemaal jongens die in een goeie dag het verschil kunnen maken, en voor wie we dus op onze hoede moeten zijn.”

“Ik ben niet vergeten hoe het ons in de heenronde aan Den Dreef is vergaan (2-1-verlies, red.). Tijdens de eerste helft lieten we toen te veel ruimte in de rug van onze verdediging vallen, en dat werd in een regie van Mercier pijnlijk uitgebuit. Dat mag ons niet opnieuw overkomen. Tegen een ploeg als Leuven doe je er best aan zelf eerst te scoren.”

Weelde in de achterhoede

Met dat scoren had Essevee afgelopen weekend geen enkel probleem. Op de Beverse Freethiel joegen de jongens van Dury liefst vijf ballen in de netten van doelman Jackers. Het experiment met Nikos Kainourgios in de spits werd een voltreffer met twee goals van de 22-jarige Griek. Invaller Panagiotis Armenakas opende eveneens zijn doelpuntenrekening voor Zulte Waregem. “Of ik weer voor Kainourgios als diepste spits ga kiezen? Dat kan, maar ik heb misschien ook andere opties”, zegt Dury geheimzinnig.

In elk geval heeft Dury ook Jelle Vossen opnieuw in de wedstrijdselectie opgenomen, nadat de Limburger met succes de trainingen hernam. Zijn onbeschikbaarheid heeft zich dus tot amper twee weken beperkt.

Achterin baadt Essevee dezer dagen in weelde. Louis Bostyn bevestigt week na week in doel, terwijl de helemaal fitte Sammy Bossut zijn ongeduld op de bank moet verbijten. In de defensie geldt hetzelfde voor Ewoud Pletinckx. Aan de zijde van Olivier Deschacht heeft Cameron Humphreys zich immers ontpopt als onverbiddelijke spitsenbestrijder.

Quote We moeten misschien ophouden om van ons veld een vijand te maken en er integen­deel stilaan een bondgenoot in zien Francky Dury

En dan is er natuurlijk ook nog het terrein van het Regenboogstadion. “We moeten misschien ophouden om van het veld een vijand te maken en er integendeel stilaan een bondgenoot in zien”, maakt Dury een opvallende bocht. “Toen ons terrein er op zijn slechtst bij lag, deed iemand mij de suggestie om naar Moeskroen uit te wijken. Nadat ik maandag zag hoe zompig de mat er op Le Canonnier bijligt, en dan vooral de twee zestiens, mag ik hopen dat die man een grapje maakte.”

