Francky Dury (Zulte Waregem): “Ik zag Waasland-Beveren maandag, dat is echt geen slechte ploeg, hoor”

VOETBAL 1AWintertransfers zag hij voorlopig nog niet binnen dwarrelen aan de Gaverbeek, maar toch is trainer Francky Dury absoluut niet slecht gemutst dezer dagen. Hij hult zich daarbij nogal in nevelen: “Neen, ik hou er geen rekening mee dat er niemand meer bijkomt, maar ik sluit ook niet uit dat dit wel het geval zal zijn”. Voor de trip naar Waasland-Beveren legt de coach van Zulte Waregem de lat hoog. “Ja, ook ik win liever met goed voetbal.”

De driepunter tegen hekkensluiter Moeskroen heeft Zulte Waregem in de slipstream van de middenmoot gebracht, op amper twee punten van de vooraf geambieerde achtste plaats en zowaar op zes eenheden van de... derde plaats.

Maar de manier waarop Essevee met veel bloed, zweet en tranen de zege tegen de grensjongens uit het vuur moest slepen, dwingt tot realisme. En dat predikt Dury. “Ja, ook ik win liever met goed voetbal”, zegt hij. “Helaas maken de omstandigheden dit zo goed als onmogelijk. Ik ga niet eindeloos over de staat van ons terrein jammeren. En ik weet ook dat die grasmat er voor de andere ploeg even slecht bij ligt als voor ons. Maar zij moeten hier maar één keer komen ploeteren, wij elke keer opnieuw. Dat kruipt in de hoofden, vraag het mijn spelers maar.”

Spoeling is dun, maar toch competitief team

Niet toevallig diste Zulte Waregem in Gent, op Antwerp en in Eupen wél periodes van goed en verzorgd voetbal op. In het Waasland wil Dury daar vanavond op voort borduren. Ook al is de spoeling in zijn voorlinie erg dun geworden nu hij het ook enkele weken zonder Jelle Vossen moet stellen. En er voorlopig geen versterking op komst lijkt, nadat Hamdi Harbaoui voor Moeskroen koos. “Ik wil het niet hebben over wie er niet bij is”, verbaast Dury niet. “De voorbije maanden heb ik er op gehamerd dat negativisme niks bijbrengt, en dus kijk ik vol positivisme uit naar wat de twintig fitte spelers kunnen brengen, die ik geselecteerd heb. Zij mogen mij verbazen.”

Zoals bij voorbeeld Mathieu De Smet deed met zijn frisse invalbeurt in Eupen. Is het nu aan pakweg Panos Armenakas of Abdoulaye Sissako om zich een onverwachte meerwaarde te tonen? Of schakelen Bassem Srarfi dan wel Nikos Kainourgios plots een versnelling hoger? “Als coach moet je soms een beetje toveren, hé”, lacht Dury de vele veronderstellingen weg. “Ik weet dat ik een competitief elftal in lijn kan brengen. Het zal trouwens nodig zijn, want Waasland-Beveren is een te duchten tegenstander. Ik kijk niet naar de klassering, maar wat ik in wedstrijden zie. Maandag op Standard bleek echt wel weer dat dit echt geen slechte ploeg is, met jongens als Koita of Heymans die het verschil kunnen maken. Of zo’n Frey in de spits, een werkpaard waar je nooit klaar mee bent, die voor elke morzel grond knokt zoals Tomas Chory dat bij ons deed.”

Volgend seizoen voorbereiden

Ligt Dury niet wakker van de zware blessurelast, dan misschien toch wel van het uitblijven van vers bloed. “Denk je dat? Wel, ik kan je met blijdschap melden dat ik heel goed slaap, hoor. Neen, ik hou er geen rekening mee dat er niemand meer zal bijkomen. Maar ik sluit ook niet uit dat dit toch het geval zou kunnen zijn.”

“Spreek ik in raadsels? Ach, ik heb al aangestipt dat Zulte Waregem voor belangrijke maanden staat. Je bent nu immers al het komende seizoen aan het voorbereiden, toch? Alleen moet je voortdurend in het achterhoofd houden dat je mathematisch nog absoluut niet gered bent. Dat ben je pas met negen punten bonus op drie speeldagen van het einde. En zover zijn we nog lang niet”, besluit Dury.

