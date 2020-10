Francky Dury (Z. Waregem) vandaag op KV Oostende: “Negativisme was nog nooit sleutel tot oplossingen”

Deze namiddag gaat Francky Dury met Zulte Waregem op overlevingstocht naar de kust. Voor Essevee is puntengewin bij KV Oostende cruciaal, met de “Vlasico” tegen KV Kortrijk van komend weekend in het verschiet. “We moeten ons optrekken aan de goede prestaties in Leuven en tegen Antwerp, ondanks de nederlagen die we opliepen”, kijkt de Waregemse coach met positieve blik vooruit.

Kan Zulte Waregem in de Diaz Arena nog eens een driepunter meepikken, iets waar de groen-rood-witten dit seizoen enkel op bezoek bij hekkensluiter Moeskroen in slaagden? De statistieken spreken alvast niet in het voordeel van Essevee. Het is inmiddels al vijf jaar geleden dat Zulte Waregem nog eens kon winnen in Oostende, in het seizoen 2015-16 werd het daar 0-2 en kwamen beide goals op naam van Christophe Lepoint. Vorig seizoen pakte Zulte Waregem een punt in wat toen nog de Versluys Arena heette (1-1) en stond Damien Marcq aan het kanon.

“We beseffen dat we opnieuw voor een moeilijke verplaatsing staan”, weet Dury. “Oostende is goed aan het seizoen begonnen, bij ons loopt het allemaal wat minder vlot. Maar sinds we tegen Club Brugge de bodem hadden bereikt, zijn we stapsgewijs uit het dal geklommen. Het leverde weliswaar geen punten op, maar je kan niet zeggen dat we in Leuven en tegen Antwerp geen initiatief toonden en geen kansen creëerden. Ik zag ook de juiste mentaliteit en scherpte in onze acties. Een negatieve spiraal ombuigen is in voetbal niet eenvoudig, maar hopelijk zal het geluk voor een keertje onze zijde kiezen. We moeten positief blijven denken. Omdat negativisme nog nooit de sleutel tot oplossingen is geweest.”

Onzichtbare vijand

Dury analyseerde de jongste nederlaag tegen Antwerp en kwam tot de conclusie dat zijn team slechts een kwartier echt niet op de afspraak was tegen de Bosuilen.

“En daar maakt een sterke tegenstander als Antwerp dan gretig gebruik van om zijn prooi af te maken”, verwijst Dury ook naar de Europese midweekmatch van de Great Old, die in Ludogorets gelijkaardig verliep. “Bij ons waren er vorige zondag best wel hoopvolle zaken. Dan denk ik aan het debuut van William Bianda centraal achterin. Hij had zich getoond op training en ik vond het ogenblik geschikt om hem naast Olivier Deschacht te laten starten. Idealer is het om met een rechts- en een linksvoetige in het centrum te staan, maar William trok goed zijn streng.”

Wat de Fransman echter geen nieuwe basisplaats in Oostende garandeert, want mogelijk kiest Dury toch weer voor de fysiek sterkere Humphreys om het gevaar-Gueye bij de kustploeg in te dijken. Voorin krijgt de andere debutant van vorige week, Tomas Chory, wellicht wél een nieuwe kans.

“Onze Tsjech had het best moeilijk, maar ik hou ook rekening met de korte acclimatisatie die hij slechts had in de beoordeling van zijn totale prestatie. Als je staat waar wij staan, vijftiende, kan je niet van een nieuwe spits verwachten dat hij meteen de beste man op het veld is. We weten dat hij beter kan, maar dat vraagt wat tijd.”

Ondertussen doen ze bij Zulte Waregem al het mogelijke om het coronavirus, dat in de administratie al slachtoffers maakte, buiten de deur van de kleedkamer te houden.

”Elke keer hou ik mijn hart vast als de resultaten van de Covid-tests moeten binnenkomen”, besluit Dury. “Het is zo moeilijk om daarmee om te gaan, omdat je die vijand niet ziet. Nu moet het publiek weer weg blijven, zo jammer is dat. Want de kwaliteit van de sport heeft onder Covid niet te lijden, getuige die beklijvende Ronde van Vlaanderen of de matchen in de Champions League in de afgelopen week. Niemand weet of we het seizoen zullen kunnen uitspelen. Dat maakt het allemaal niet eenvoudiger.”