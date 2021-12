Francky Dury stond niet open voor andere functie bij Essevee: “Niet als schoonmoeder over schouder van Timmy en Davy meekijken”

Zulte WaregemGeen coach in België die in het moderne voetbal langer voor dezelfde club werkte als Francky Dury (64) voor Zulte Waregem, maar toch gold ook voor het clubmonument van de Gaverbeek de harde voetbalwet: wie geen resultaat boekt, gaat eruit. En dus gebeurde het ondenkbare. Hoe hard is dit aangekomen? Was er dan echt geen andere optie dan een scheiding? En is dat ‘betoncontract’ uiteindelijk een vergiftigd geschenk gebleken? “Zonder had ik misschien Preud’homme bij Club Brugge kunnen opvolgen.” Dury aan het woord.