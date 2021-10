Francky Dury relativeert protestactie harde kern Essevee: “Ik kan dat plaatsen”

Dury haalde uiteindelijk wel z'n gram, want Essevee boog de achterstand om in een 2-1-zege. Na afloop van de match kreeg Dury op de persconferentie uiteraard vragen over de supportersactie voorgeschoteld. “Ik kan dat plaatsen”, aldus Dury. “Ik werk hier al twintig jaar en in een lang huwelijk kan er sleet op de relatie komen. Als het respectvol blijft, heb ik daar geen enkel probleem mee. Integendeel, want die mensen hebben ons extra scherp gezet. Maar we moeten een team blijven. Wij zijn Zulte Waregem, een middenmoter in eerste klasse. We zullen nog wel eens uitglijden, maar we staan erom gekend dat we dingen samen oplossen. Deze week heb ik in gesprekken met spelers en de directie een team gezien. Dat is voor mij een ongelooflijk mooie vaststelling.”