Francky Dury predikt rust nu Zulte Waregem nog amper punt voorsprong telt op degradatieplaats: “Wij zullen ook nog wel winnen als niemand het verwacht”

Zulte WaregemEén week na de hoopgevende thuiszege tegen Beerschot, die Zulte Waregem wat meer zuurstof leek te geven, zorgt het verlies op Anderlecht ervoor dat Essevee in de rangschikking nog amper één punt voorsprong overhoudt op de eerste degradatieplaats. De zorgelijke blik bij Francky Dury was dus begrijpelijk, maar de éminence grise van het nationale trainersgild blijft er rustig onder. “Wij kijken niet naar Cercle Brugge of naar de andere teams in onze buurt, alleen naar onze eigen prestaties”, maakt hij zich sterk.

Het zijn harde tijden voor Francky Dury. De pijnlijke uitschakeling in de beker vorige woensdag op Eupen heeft er stevig ingehakt bij Zulte Waregem, en nu dreigt zijn club ook nog eens op een degradatieplaats te gaan verzeilen. Volgende week moet Essevee op bezoek bij Club Brugge, nadien komt leider Union naar de Elindus Arena. Een punt pakken op Anderlecht had voor rust in de tent kunnen zorgen.

“En dat heeft er op het eind misschien even ingezeten, in het laatste kwartier na de aansluitingstreffer van Jelle Vossen en met die grote kans nog voor Jean-Luc Dompé”, analyseerde Dury. “Maar als we eerlijk zijn, moeten we durven toegeven dat de zege van Anderlecht op basis van hun overwicht gedurende het grootste deel van de match echt wel terecht was. We hadden even hoop nadat we op voorsprong kwamen, maar die bleef niet lang genoeg op het scorebord. We pakken vandaag weer drie goals, over het hele seizoen gemiddeld twee goals per wedstrijd. Dàt verklaart waarom we onderin maar niet weg geraken. Maar ik blijf ervan overtuigd dat de kansen zullen keren.”

Volledig scherm © Photo News

Dury gaf de voorbije weken herhaaldelijk aan dat hij de puzzel uiteindelijk wel gelegd zal krijgen. Dat zal echter alleen lukken als de rust in de tent bewaard blijft. “Ik stel vast dat de ontgoocheling in de kleedkamer enorm was in Eupen, en vandaag ook weer. Wij mogen niet naar de rangschikking kijken, alleen naar onszelf en naar ons programma. En dat oogt inderdaad loodzwaar. Maar geloof me, ook wij zullen nog matchen winnen wanneer niemand dat verwacht.”

Vraag is of er zich niet stilaan een probleem-Vossen stelt. De spits, dit seizoen auteur van tien treffers en gisteren in een kwartier goed voor nummer elf, liet er geen twijfel over bestaan dat hij doodongelukkig is met het statuut van invaller dat hem nu al drie wedstrijden kwelt. “Ik begrijp dat volkomen”, zegt Dury. “Maar ik moet een evenwicht vinden en ik kan niet alle vijf mijn offensieve troeven tegelijk opstellen.”

Volledig scherm © BELGA