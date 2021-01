Francky Dury en Zulte Waregem tegen Moeskroen: “Pas eind januari ambities eventueel bijstellen”

Het is een leuk eindejaar geworden voor Essevee, dat zich stilaan uit het degradatiegewoel knokte. Maar dat goede gevoel kan snel weer omslaan, beseft Dury. “Ik heb even de rekening gemaakt in de paar vrije dagen die we hadden”, zegt hij. “Over de laatste negen wedstrijden pakten we zeventien punten. Alleen Club Brugge en Racing Genk deden beter. Dus daar mogen wij best fier over zijn. Het voetbal kan uiteraard nog beter, maar je kan niet én resultaten boeken én goed voetbal brengen als je staat waar wij stonden enkele weken geleden.”

“Al vond ik wel dat wij in Eupen, wat ook de omstandigheden waren, voortdurend het initiatief hadden”, gaat Dury voort. “Ook toen hun twee goals letterlijk en figuurlijk uit de lucht kwamen gevallen. Dan moet je het momentum kunnen pakken, en dat deden we na de aansluitingstreffer van Dompé. De wil, de bezieling, het geloof dat het nog kon, dat zag je meteen, in de hele ploeg.”

“Het was fantastisch dat de oudste van de hele groep dan voor het delirium zorgde. Ik was zo gelukkig voor Olivier. Ook en vooral omwille van de vreugde die ik bij hem zag. Als iemand van 40 jaar, met zo’n carrière achter de rug, nog zo blij kan zijn omdat hij de winnende goal maakt, tja, dat zegt alles.”

Inbreng De Smet gouden zet

Dury verraste Am Kehrweg met de inbreng van Mathieu De Smet, toen Govea geblesseerd uitviel. Een gouden zet, bleek achteraf. “Het was wat mij betreft vooral een vervanging die bracht wat ik verhoopte. Ik kon voor Sissako kiezen, maar dat is een duelspeler en bij een 2-0-achterstand moesten wij vooral niet in het duel spelen. Ik kon Armenakas inbrengen, maar Panos wil in de combinatie voetballen en er was al geen ruimte. Daarom leek De Smet mij de beste optie. Een jongen die snelheid van uitvoering heeft, die een goeie lange pas in de voeten heeft en die ik centraal wou houden, want hij kan het ook op de flank.”

“Wist ik dat Mathieu zou brengen wat hij gebracht heeft? Natuurlijk niet”, stelt Dury. “Maar ik wist wel dat hij het in zich heeft, dat het de gok waard was. Hij had zelfs nog kunnen scoren, zoals hij deze week eens deed op training, met het goede schot dat hij in de voet heeft. Die jongen blaakt nu van vertrouwen. Dan kan je je afvragen waarom ik hem nog niet vroeger een kans gaf. Wederom: het moment moet er zijn, en dat was eerder nog niet het geval geweest, dacht ik.”

Vossen reageert als superprof

Minder gelukkig in Eupen waren Jelle Vossen, gewisseld bij de pauze, en Bassem Srarfi, ingebracht maar in de slotminuten zelf weer vervangen. “Dat was een tactische wissel om het ritme er uit te halen en met Pletinckx een grote jongen erbij te hebben voor de slotminuten”, legde Dury zijn Tunesische linkspoot uit. “Jelle van zijn kant, die had wel begrepen waarom ik hem verving. We stonden achter, ik moest iets doen tijdens de rust. Normaal haal ik mijn doelpuntenmakers niet snel naar de kant. Zo’n Gianni Bruno, die kan uit het niets plots scoren, ook al zit hij totaal niet in de wedstrijd. Maar ik kon in Eupen niet allebei mijn aanvallers laten staan.”

“Kijk, Jelle Vossen haalt zijn hoogste rendement als tweede spits in een dominante ploeg. Maar die dominantie hebben we nog niet. En het was geen cadeau voor hem om de diepste man te zijn, tegen die vier beren achteraan bij Eupen. Maar toen ik zijn blijdschap zag, hoe hij deelde in de vreugde van de groep na de zege, wist ik dat het goed zat. Jelle is een echte prof, die met dat soort tegenslagen kan omgaan.”

Eind januari volgend ijkpunt

Ondanks de zeventien op 27 die voor armslag zorgt, vindt Dury het nog te vroeg om de ambities bij te stellen. ”Eind januari is nu ons volgende ijkpunt”, geeft hij aan. “Dan kunnen we zien of we hoger mogen mikken dan de redding. Maar eerst moeten we dat behoud verzekeren. We ontvangen nu Moeskroen, de nummer laatst. Maar dat doet me aan Sint-Truiden denken. We krijgen weer de kans om van zeven tot tien punten uit te lopen. Toen is dat niet gelukt, dat moeten we in gedachten houden.”

“Moeskroen kan je ook totaal niet meer vergelijken met de ploeg waar we in het begin van de competitie tegen wonnen”, meent de trainer van Essevee. “De nieuwe coach, Jorge Simão, koos voor een andere filosofie dan Da Cruz. Meer omschakeling. Hij bracht de bezieling die helemaal weg leek. En hij heeft met Da Costa, een ervaren doelpuntenmaker, en Xadas, een sterke linksvoetige spelmaker, behoorlijk wat kwaliteit erbij gekregen. Je hebt nog Hocko, Ciranni, een goeie keeper ook. Kortom, het wordt voor ons sowieso weer een moeilijke match. Verder kijk ik daarom liever nog niet.”

Lees ook: voetbal in 1A