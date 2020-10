Francky Dury en Zulte Waregem ontvangen Antwerp: “In onze situatie schieten we met een punt niks op”

”Eerlijk, ik had niet meer verwacht dat Saido nog zou vertrekken, nadat hij in het eerste deel van de zomermercato niet was weggeraakt”, bedenkt Dury. “Zijn vertrek is uiteraard een zware aderlating, inzake finesse bood hij ons voorin een enorme meerwaarde. Ik juichte die huurdeal dus niet toe, maar ik heb er wel het volste begrip voor dat ons bestuur tot die transactie is overgegaan. Hij had een zwaar contract en de cijfers moeten blijven kloppen, hé.”

Weer de vroege zondagmatch

”Maar dat waren ze tegen Club ook, want de eerste kans was toen voor ons”, verdedigt Dury zijn manschappen. “Alleen liepen we toen veel te snel achter de feiten aan en gingen we daar verkeerd mee om. Dat we een week eerder tegen Charleroi na een goede wedstrijd geen loon naar werken hadden gekregen, speelde ook wel in de kopjes. We hebben inmiddels getoond dat dit achter ons ligt. Antwerp wordt een totaal andere partij. Nadat we ons in Leuven op de omschakeling lieten vangen, moeten we een herhaling van dat scenario vermijden. Ivan Leko probeert er op de Bosuil ‘step by step’ een ander soort voetbal in te slijpen dan zijn voorganger, maar ze blijven ook in hun omschakelingsmomenten razend gevaarlijk. Bij de tegenstander werd in de mercato nog behoorlijk wat offensieve kwaliteit bijgehaald (Cristian Benavente en Nana Ampomah, red) met een aantal jongens die in de Jupiler Pro League hun sporen al verdienden.”