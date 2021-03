Francky Dury, begin dit jaar onder vuur, nu hopend op play-off 1: “Ik wil het hier nog eens doen daveren”

VOETBAL 1A Mathieu De Smet (Zulte Waregem) hoopt op kansen na sterke invalbeurt in Eupen: “Dit smaakt naar meer”

7 januari Het is inmiddels meer dan een week geleden, maar in het Regenboogstadion genieten ze er nog altijd van na. Die sensationele ommekeer in het slotkwartier Am Kehrweg: het was een afsluiter van de voetbaljaargang om niet snel te vergeten. Zeker niet voor Mathieu De Smet (20), die bij zijn eerste serieuze invalbeurt meteen tekende voor de assist die de ommekeer inluidde.