Ewoud Pletinckx trok zege mee over de streep voor Zulte Waregem: “Hoop dat ik snel weer in ploeg geraak”

VOETBAL 1ATwee maanden was hij uitgeschakeld, anderhalve maand is hij inmiddels hersteld. Maar voor Ewoud Pletinckx, als kapitein aan het seizoen begonnen bij Zulte Waregem, bleef het in de jongste zeven wedstrijden bij drie korte invalbeurten, amper tien minuten in totaal. Zaterdag tegen Moeskroen stuurde trainer Francky Dury zijn youngster voor een vol halfuur de loopgrachten in. “Ik ben blij dat ik de ploeg heb kunnen helpen”, maakt de 20-jarige Geraardsbergenaar zich sterk dat hij klaar is om weer vast in de basis te verschijnen.

Was Ewoud Pletinckx een spits, Dury zou niet lang moeten nadenken. Ze vallen dezer dagen als vliegen in de Waregemse voorhoede. Na Chory (out voor enkele maanden) moet Essevee het de komende wedstrijden allicht ook zonder Jelle Vossen doen als de diagnose van een spierscheur in de hamstring wordt bevestigd.

Maar Pletinckx is een centrale verdediger, en laat Dury van die categorie nu net zijn beste tandem hebben ontdekt. Aan de zijde van ‘golden Ollie’ Deschacht legt ook Cameron Humphreys week na week degelijke prestaties op de mat. Dat wordt dus nagelbijten op de bank voor Pletinckx, al moet Dury straks mogelijk ook schuiven achterin door een mogelijke onbeschikbaarheid van Opare. “Voor mij was het vooral belangrijk te kunnen tonen dat ik er weer klaar voor ben”, aldus Ewoud Pletinckx zaterdag na zijn sterk halfuur tegen Moeskroen. “Die paar korte invalbeurten van enkele minuten, dat was leuk, maar ook niet meer dan dat.”

“Tegen Moeskroen heb ik me echt kunnen bewijzen, met mijn lengte en duelkracht tegen een Moeskroen dat toch echt wel alles in het werk stelde om te scoren. Die ‘clean sheet’ geeft dan ook een pak voldoening. En nu? Tja, ik hoop zo snel mogelijk weer vast in de ploeg te geraken. Maar ik begrijp volkomen dat ik geduld moet oefenen. Na mijn blessure, die toch langer duurde dan voorzien, moest ik eerst op training weer mijn niveau terugvinden. Intussen draaide de ploeg uitstekend en had de coach geen enkele reden om te veranderen.”

Nu winnen in Waasland-Beveren

Dat hij de kapiteinsband inmiddels moest afstaan aan Damien Marcq, daar heeft Pletinckx geen enkel probleem mee. “Tijdens mijn afwezigheid heeft Damien zijn verantwoordelijkheid genomen. Het is dan ook logisch dat hij voort dat vertrouwen van de trainer krijgt. Of de aanvoerdersband voor mij te veel druk met zich bracht? Dat denk ik niet. Ik ben niet goed aan het seizoen begonnen, samen met de ploeg wisselde ik goede met minder goede prestaties af. Maar dat had volgens mij niks met de kapiteinskwestie te maken.”

Zulte Waregem klimt na de recente twintig op dertig en na drie opeenvolgende overwinningen naar de top acht toe. “Toch lijkt het me nog net iets te vroeg om nu al te ver vooruit te willen kijken”, bedenkt Pletinckx. “We hebben een kloof van tien punten geslagen met Moeskroen, dat laatste staat. Enkele weken geleden lukte dat tegen Sint-Truiden niet, wat aangeeft dat we toch vooruitgang geboekt hebben. Maar laten we geen stappen overslaan. Winnen in Waasland-Beveren is nu ons eerstvolgende target. Als dat lukt, kunnen we nog vrijer ademen. En daarna zien we wel weer.”