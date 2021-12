Een monument gesloopt. Met het beëindigen van de samenwerking tussen Zulte Waregem en Francky Dury komt er een einde aan een tijdperk in het Regenboogstadion. De langst dienende coach van eerste klasse heeft er exact 20 seizoenen bij de fusieclub opzitten, waarvan 16 (in twee schuifjes) in eerste klasse. Een overzicht.

Twintig jaar heeft Francky Dury aan het sportieve roer gestaan bij SV Zulte Waregem, een periode die netjes in twee schijfjes van tien jaar kan worden opgedeeld. Het verhaal aan de Gaverbeek van de vroegere politie-inspecteur begon nadat hij al zeven jaar trainer van Zultse VV was geweest, van 1994 tot 2001. Bij de fusie met de ter ziele gegane grootheid SV Waregem kreeg Francky Dury, die als speler een bescheiden carrière in provinciale had gekend, de voorkeur van het fusiebestuur op Waregem-trainer Stanley Bollen om de sportieve scepter te zwaaien bij de nieuwe club op de grens van Oost- en West-Vlaanderen.

Twee promoties en bekerwinst

Met de trainer van Zulte in het stadion van Waregem: zo startte de fusie onder een gunstig gesternte. Al in het eerste seizoen na de fusie pakte Zulte Waregem de titel in derde klasse. Drie jaar later, in 2005, promoveerde de club van tweede klasse naar het walhalla van eerste klasse. En nog eens een jaar nadien mocht Dury met de Belgische beker zwaaien, na een 2-1 zege in de finale in het Koning Boudewijnstadion tegen Moeskroen.

Het was het sprookje van de voetballende werkmannen, die naar het voorbeeld van het Beveren van eind de jaren ‘70 hun dagtaak uitvoerden en ‘s avonds gingen trainen. Verpersoonlijking van dat team was kapitein Ludwin Vannieuwenhuyze, met verder doelman Pieter Merlier, Stefan Leleu, Nathan D’Haemers, Tony Sergeant, Stijn Minne, Fredje Dupré en Tim Matthys als uithangborden.

Het nieuwe “Essevee” drukte meteen de voetsporen van vroegere helden als Prudent Bettens, de broers Millecamps, Wim Deconinck, Danny Veyt en Filip Desmet, met overwinningen in de UEFA-cup tegen Lokomotiv Moskou, Austria Wien en Sparta Praag. Ondanks een nederlaag tegen Ajax eindigde de groepsfase met kwalificatie voor de derde ronde, waar de droom eindigde in Newcastle.

Terugkeer door grote poort en bijna kampioen

Francky Dury had meteen naam gemaakt als coach. Hij werd Trainer van het Jaar in 2006 en West-Vlaming van het Jaar in 2007. In augustus 2009, nog steeds als coach van Zulte Waregem, werd Dury even assistent van Belgisch bondscoach Frankie Vercauteren. Het was de prelude van een overstap naar AA Gent, waar hij Michel Preud’homme opvolgde. Dury leidde de Buffalo’s naar de derde plaats achter Anderlecht en Genk, maar won geen enkele wedstrijd in play-off 1. Geruchten over een transfer naar Club Brugge leidden uiteindelijk tot een vervroegd afscheid in het Ottenstadion.

Na een half jaar als technisch directeur bij de Voetbalbond en bondscoach van de beloften, stond Francky Dury op 30 december 2011 opnieuw in het Regenboogstadion. Onder zijn opvolgers Bart De Roover en Hugo Broos draaide Zulte Waregem vierkant, onder de illustere Darije Kalezic was de fusieclub een regelrechte degradatiekandidaat geworden. Dury stelde in een mum van tijd orde op zaken. Vier speeldagen voor het einde van de competitie was Zulte Waregem na 4-2 winst tegen Standard verzekerd van het behoud.

Met Mbaye Leye, Franck Berrier, Thorgan Hazard en de betreurde Junior Malanda zette Zulte Waregem vervolgens een topseizoen neer, het mooiste uit de korte geschiedenis van de fusieclub. Zulte Waregem sloot de reguliere competitie af als tweede met slechts vier punten minder dan Anderlecht, maar ruim voor Genk en Club Brugge, en speelde op de slotdag van play-off 1 voor de titel in het Constant Vanden Stockstadion. Na een doelpunt van Jens Naessens was het Essevee van coach Dury vier minuten virtueel landskampioen, tot een afwijkende vrijschop van Biglia de titeldroom van de fusieclub doorprikte.

Succescoach Dury werd door Lille aan de mouw getrokken. Essevee-voorzitter Willy Naessens reageerde met een in België ongeziene move: Francky Dury mocht een contract voor tien seizoenen onderschrijven. Het avontuur in de Champions League werd evenwel een martelgang tegen PSV Eindhoven met twee duidelijke nederlagen en vijf tegengoals, in de Europa League raakte Essevee wel voorbij Apoel Nicosia maar niet door een groep met Rubin Kazan, Wigan en Maribor. Met een vierde plaats, zowel na de reguliere competitie als play-off 1, bevestigde het team wel in eigen land.

Tweede beker en dan de neergang

Maar in de volgende jaren moest Zulte Waregem stilaan de rol lossen. In 2017 was er een laatste hoogtepunt met een tweede eindzege in de Belgische beker, met winst na strafschoppen tegen KV Oostende en een glansrol voor Sammy Bossut. In de competitie kon Zulte Waregem nog tweemaal als zesde aan play-off 1 deelnemen en was er winst van play-off 2 in 2018, maar de neergang was toch ingezet. Een negende plaats in 2019 (bij de stopzetting van de competitie door de uitbraak van de coronapandemie) en 2020 (na een seizoen dat grotendeels zonder publiek werd afgewerkt) ging gepaard met zware nederlagen in Anderlecht (7-0) en tegen Club Brugge (0-6).

De roep om een nieuwe wind in het trainerskabinet klonk vanuit de achterban steeds luider. Bij de start van de huidige campagne bereikten Francky Dury en het clubbestuur overeenstemming over een inkorting voor twee seizoenen van het tussentijds met één seizoen verlengde “betoncontract” van de coach: in de zomer van 2022 zou Dury in schoonheid afscheid nemen van de club die hij mee groot had gemaakt. Het was hem niet gegund: de opeenvolging van thuisnederlagen leidde vandaag tot een vervroegd einde van de samenwerking. In onderling overleg, zoals dat zo mooi heet.