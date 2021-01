Eddy Cordier (Zulte Waregem) stapt 2021 met vertrouwen in: “Covid erger dan 7-0 in Anderlecht of 0-6 tegen Club”

VOETBAL 1ASinds 2014 heeft Eddy Cordier (60) bij Zulte Waregem de dagelijkse leiding, eerst als algemeen manager en sinds december 2017 als CEO. Met zowat een kwarteeuw dienst bij de fusieclub op de teller, stapt Cordier optimistisch het nieuwe kalenderjaar in. Ook al beseft hij meer dan wie ook hoe belangrijk én cruciaal 2021 voor de toekomst van Essevee wordt. “Covid heeft er het afgelopen jaar stevig ingehakt. Mijn grote hoop voor 2021 is uiteraard een mooi seizoenseinde, maar ook en vooral dat we geen maanden meer zullen moeten wachten om ons trouwe publiek weer te mogen verwelkomen in het Regenboogstadion.”

Zelf werd hij ook door het coronavirus geveld, ergens in oktober. “Twee weken was ik volledig uitgeteld, goed ziek, ja”, geeft hij aan. “Maar gelukkig hebben we het virus zo goed en zo kwaad mogelijk buiten onze kleedkamer kunnen houden. Dat is het belangrijkste!”

Dat was één van de grote verwezenlijkingen tijdens een bijzonder moeilijk jaar 2020, waarin de club door een sportief dal ging. Gestart in januari met rechtmatige ambitie op play-off 1, weggezakt na de als onterecht ervaren bekeruitschakeling door Club Brugge, met 7-0 vernederd in Anderlecht op de drempel van de Covid-onderbreking van alle voetbalactiviteiten. En daarna zwak herbegonnen. Vernederd door Club Brugge, 0-6. Maar in december klauterde SV Zulte Waregem weer recht.

Quote Het was geen gemakke­lijk jaar, maar we hebben op ieder moment de rust bewaard en zijn vooral positief gebleven Eddy Cordier, CEO Zulte Waregem

“Het was inderdaad geen gemakkelijk jaar”, geeft Cordier toe. “Maar wij hebben op ieder moment de rust bewaard en zijn vooral positief gebleven. En daar zijn we uiteindelijk voor beloond met de goede resultaten en de wederopstanding in de laatste fase van het jaar. Winst in Gent, in Antwerp en als afsluiter ook in Eupen. Zo’n optaters als in Anderlecht en tegen Club Brugge, dat kom je als voetbalclub liever niet tegen. Dan lig je even uitgeteld tegen het canvas. Maar sportieve nederlagen kan je opnieuw goedmaken. Wat we door de Covid-pandemie in 2020 meemaakten, dat was van een andere orde. Daarom vind ik dàt het dieptepunt van het voetbaljaar, en niet die twee pijnlijke nederlagen in Anderlecht en tegen Brugge.”

“Covid heeft de hele economie zwaar geraakt. Als voetbalclub ontsnap je daar niet aan. En niemand kan voorspellen hoe het allemaal voort evolueert in 2021. We weten dat dit voorbij gaat. Alleen is niet duidelijk wanneer. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat we heel snel opnieuw ons trouwe publiek in het Regenboogstadion mogen binnen laten. We hebben hen heel erg gemist de afgelopen maanden. Van een thuisvoordeel was nog amper sprake, terwijl Zulte Waregem altijd wat meer kan met die twaalfde man achter zich.”

Vernieuwing in de technische staf

In 2020 besliste Zulte Waregem tot een ingrijpende wijziging in zijn technische staf. Met Davy De fauw en Timmy Simons kreeg Francky Dury twee nieuwe, jonge assistenten. “Die koerswijziging is er niet zomaar gekomen. Op een bepaald moment moet een club dat soort keuzes maken. We wilden al langer vernieuwen, verjongen en verbeteren. Dat is nu gebeurd op een moment dat de coronapandemie het voetbal in een wurggreep hield. Maar ook op zo’n moment moet je vooruit blijven kijken. En het voetbal is heropgestart. Eerst zonder publiek, dan een tijdje met, uiteindelijk weer zonder.”

“Het resultaat van onze ingreep wordt nu stilaan zichtbaar. Je merkt dat we een noodzakelijke en goede keuze maakten. We hebben de pech gehad dat onze seizoenstart niet goed was en we onderin verzeilden. En dan circuleren al snel vragen over de positie van de trainer. Maar we kennen Francky Dury al veel langer natuurlijk en we hebben er nooit aan getwijfeld dat het goed zou komen als we de kalmte maar bewaarden. Ook als het minder vlot loopt, moet je blijven spreken, naar oplossingen zoeken. En vooral: positief ingesteld blijven. De laatste maand bevestigt onze aanpak.”

Niet inboeten op kwaliteit

De rode cijfers waarmee het boekjaar werd afgesloten: ook extrasportief werd Zulte Waregem de afgelopen maanden niet gespaard. En dan komt er nu een belangrijke maand januari aan, met de wintermercato. Daarna moet Cordier met een pak spelers praten die straks einde contract zijn, onder wie de drie keepers én Olivier Deschacht. “Over onze transferplannen ga ik heel kort zijn”, zegt Cordier. “Daar ben ik elke dag mee bezig. Maar ik zal geen pistes bevestigen of ontkennen vooraleer een deal met alle betrokken partijen helemaal rond is. Idem dito voor de contractverlengingen. De meeste gesprekken zijn al opgestart, maar de contracten lopen nog tot juni. In het geval van Olivier Deschacht zal er natuurlijk heel veel van hemzelf afhangen. Het zal niet lang duren voor we met Olivier samenzitten.”

“Wat de jaarrekening betreft: we zijn optimistisch dat we de negatieve spiraal dit jaar kunnen ombuigen, maar het is elke dag opnieuw keihard werken geblazen. Op dit ogenblik zijn we als voetbalclub afgesneden van enkele heel belangrijke bronnen van inkomsten. Alleen de tv-gelden en visibiliteit zijn er nog. We hebben samen met het bestuur ervaring in het beheren van budgetten en als een goede huisvader moeten we bekijken waar er kan worden bespaard zonder op kwaliteit in te boeten.”

Quote Zo snel mogelijk het behoud veilig stellen is de betrach­ting, maar hopelijk mogen we ook naar boven kijken Eddy Cordier, CEO Zulte Waregem

De core business van een voetbalclub blijven natuurlijk de wedstrijden, en daarvan krijgt Zulte Waregem er in januari zes voor de kiezen. Te beginnen zaterdag tegen Moeskroen. “Herbeginnen zoals we geëindigd zijn, met een overwinning, zou goed zijn”, besluit Cordier. “Zo snel mogelijk het behoud veilig stellen is de betrachting, maar hopelijk mogen we ook naar boven kijken. We staan nu op twee punten van de top acht en tellen zeven punten voorsprong op de laatste plaats. Om maar aan te geven hoe belangrijk de recente veertien op 24 was in een bijzondere competitie waarin iedereen punten pakt.”