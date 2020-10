Daniel Opare (Z. Waregem) hoopte op verjaardagscadeau tegen Antwerp: “Blij dat ik weer voetballer ben”

”Maar je verlaat het veld met een dubbel gevoel”, zucht hij. “Zo’n nederlaag komt immers toch weer hard aan. Tegen Charleroi hebben we het hier ook meegemaakt, meer dan een helft de evenknie zijn van een ploeg uit de top van de rangschikking en uiteindelijk toch de duimen moeten leggen. Dat was nu weer zo. Na afloop heb ik even kort met Dieumerci Mbokani gepraat. We waren twee jaar ploegmaats en konden goed met elkaar opschieten, ik had trouwens met niemand bij Antwerp problemen. Alleen heeft die knieblessure me vorig seizoen de hele tijd aan de kant gehouden en kreeg ik uiteindelijk geen contractverlenging. Zo is voetbal, hé.”