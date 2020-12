Daniel Opare, de globetrotter van Zulte Waregem: “Ik wilde het maximum uit mijn talent halen”

VOETBAL 1ANa ruim vijf maanden voelt Daniel Opare zich helemaal thuis bij Zulte Waregem. De 30-jarige Ghanees voetbalde al in zeven landen, maar België beschouwt als zijn tweede vaderland. “Ik ben vooral blij dat ik me na mijn zware knieblessure weer even sterk voel als in mijn beste periode”, zegt de rechterflankspeler.

In het tactische systeem dat trainer Francky Dury sinds de wedstrijd op Cercle Brugge hanteert, met drie centrale verdedigers en enkel bezette flanken, voelt Opare zich als een vis in het water. Voortdurend de lijn afrennen, niks dat hij liever doet. “Mijn snelheid is nu eenmaal één van mijn grote kwaliteiten, en die kan ik zo het best benutten”, lacht Opare. “Mijn aanpassingsperiode bij deze club ligt nu ook helemaal achter mij.”

“Ja, het was speciaal om hier de positie in te nemen van een clubmonument, die dan ook nog eens tot de technische staf is toegetreden (Davy De fauw, red). Geen probleem voor mij, hoor, voetbal is een eeuwig leerproces en ik voel me vereerd dat ik van zo iemand nog elke dag wat kan opsteken.”

Reis door Europa

Opare hoopt bij Essevee weer het niveau te halen uit zijn allerbeste jaren in België, van 2010 tot 2014 bij Standard. “Ik was nog zoveel jonger, maar ik voel dat mijn lichaam weer even sterk aan het worden is”, zegt de Ghanees. “Standard was voor mij een onvergetelijke periode, ook al was Sclessin nogal een duiventil. In die vier jaar had ik er evenveel trainers. Eerst de betreurde Dominique D’Onofrio, een fantastische man, nadien José Riga en Mircea Rednic. En uiteindelijk ook nog Guy Luzon.”

Vanuit Luik begon Opare - die voordien door Real Madrid in Tunesië werd ontdekt - aan een reis doorheen Europa: FC Porto, Besiktas, Lens, Augsburg... Een echte globetrotter, zeg maar. “Mij was het er vooral om te doen het maximum uit mijn talent als voetballer te puren”, geeft Opare zonder verpinken toe. “Het was uiteindelijk Luciano D’Onofrio die me naar België terughaalde. Antwerp werd voor mij niet zo’n succesverhaal als Standard. Ik verloor meer dan een half seizoen door die knieblessure en uiteindelijk werd mijn contract na twee jaar niet meer verlengd. Zulte Waregem gooide me een reddingsboei toe. Ik zag het meteen zitten om hierheen te komen, dit is een leuke en ambitieuze club. En ik had honger om me te bewijzen.”

Thuismatch in Eupen

Dat Zulte Waregem al het hele seizoen lager gerangschikt staat dan was voorzien, schrikt Opare niet af. “We pakten de voorbije weken eindelijk wat punten. Een makkelijk seizoen zal het niet meer worden, dat besef ik wel. Elke match is belangrijk. Zeker zondag in Eupen. Voor mij is dat bijna een thuismatch, want ik heb in Luik een appartement. Maar met mijn vrouw en dochtertje woon ik nu dicht bij het stadion hier.”