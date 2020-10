Damien Marcq en Zulte Waregem verzuipen aan de kust: “Na eerste tegengoal vijf minuten weg kwijt”

Vijf minuten als kippen zonder kop

De reden voor het nieuwe verlies was overigens dezelfde als al een aantal keren dit seizoen. Zulte Waregem schoot zichzelf ook op KV Oostende in de voet. ”Eenmaal we op achterstand kwamen, gingen bij ons de kopjes naar beneden. Gedurende vijf minuten waren we helemaal de weg kwijt en kregen we er nog twee om de oren. Onbegrijpelijk en onverklaarbaar. Het is dus geen kwestie van een slechte mentaliteit, maar wel van een gebrek aan mentaliteit van zodra we een eerste doelpunt slikken. Met alle respect voor KV Oostende, maar ik had niet het gevoel dat zij een betere ploeg waren. Behalve in die vijf minuten dat wij ons als kippen zonder kop zomaar lieten afslachten.”