Cameron Humphreys met Zulte Waregem zondag tegen KVO: “Na nul op negen zo snel mogelijk ‘back on track’ geraken”

VOETBAL 1AEven kwam play-off 2 in zicht voor Zulte Waregem door de goede reeks van 23 punten op 33, maar in één week tijd werd drie keer verloren en moet Essevee weer wat meer achterom kijken. “We hebben genoeg kwaliteit om niet bang te moeten worden”, aldus interimcoach Davy De fauw vastberaden na het verlies woensdag in Genk. Zondag zak KV Oostende naar de akker van het Regenboogstadion af.

In de Luminus Arena kon Essevee slechts in de slotfase van de wedstrijd de acties en het voetbal brengen dat het vooraf in gedachten had. De fauw en Timmy Simons hadden in samenspraak met de afwezige trainer Francky Dury geopteerd voor een formatie zonder echte spits, met Kainourgios op de linkerkant en met Govea en Armenakas die centraal moesten trachten te infiltreren. “Maar dat lukte niet of nauwelijks”, moet Omar Govea toegeven. “De Genkse defensie stond stevig op poten en wij slaagden er niet in Bruno in de ruimte achter die verdediging vrij te spelen. Het idee was de bal te monopoliseren, maar vaak stond ik zelf als diepste man en kon ik er dus weinig mee aanvangen.”

Veel te danken aan Deschacht

Zulte Waregem werd kort voor en kort na de pauze twee keer koud gepakt, telkens door de onvermijdelijke Onuachu. Cameron Humphreys vormde de voorbije maanden een sterke tandem centraal achterin met Olivier Deschacht, maar in Genk kon het tweetal de topschutter niet afremmen. In de openingswedstrijd van het seizoen in Waregem had Onuachu zijn reeks van nu al 22 goals geopend. “Wat een kanjer”, steekt Humphreys zijn bewondering niet onder stoelen of banken. “Hij is zo groot en sterk, onmogelijk om hem aan banden te leggen. Je kan dan wel zeggen dat je beter had moeten verdedigen, maar tegen Onuachu moesten er al meer de duimen leggen.”

De derde opeenvolgende nederlaag verplicht Zulte Waregem straks weer wat punten te pakken om niet opnieuw in vieze papieren te verzeilen. “Het wordt belangrijk voor ons om ‘back on track’ te geraken”, beseft ook Humphreys. “Tijdens de maanden november en december presteerden we uitstekend. We bouwden met veel rust aan de bal op, en achterin stonden we ook heel stevig. Ik presteerde met veel vertrouwen, en daar had Olivier Deschacht een groot aandeel in. Zo’n ervaren krijger naast je, daar leer je elke wedstrijd van. Hij heeft me geholpen mentaal de knop om te draaien, want ik was niet al te best aan het seizoen begonnen.”

