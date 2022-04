Asperling Lukas Willen (18) tekent profcontract bij Zulte Waregem: “Mijn kinderdroom komt uit”

VOETBAL 1A Timmy Simons met Zulte Waregem vanavond op Genk: “Scherpe Omar Govea gezien op training”

Vanavond sluit Zulte Waregem speeldag 26 in de Jupiler Pro League af met een bezoek aan Racing Genk. Door de overwinningen van STVV en OH Leuven en het gelijkspel van Standard, kan Essevee in de Cegeka Arena maar beter iets oogsten om niet verder afgezonderd te raken in de staart van de rangschikking. “Maar je hebt natuurlijk wel een tegenstander die het meeste balbezit heeft in onze eerste klasse”, waarschuwt coach Timmy Simons, die eerder deze week besliste om Omar Govea weer bij de A-kern te nemen en de Mexicaan misschien meteen in de basis dropt.

6 februari