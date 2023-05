Zo VeloVeilig is Zuienkerke: lees hier het fietsrapport van uw gemeente

MIJN DORP. Het Zuienkerke van slagers­vrouw Annelies Declercq (33): “Op deze plek aan het water kom ik volledig tot rust”

Ze groeide als enig kind op in Rumbeke, maar vandaag praat Annelies Declercq (33) honderduit over ‘haar’ Zuienkerke. De jonge dertiger studeerde indertijd af als kinderverzorgster en ging aan de slag in Beveren, waar ze in 2011 haar geliefde Chris Dehulster leerde kennen. Twee jaar later beslisten ze om de slagerij in het centrum van Zuienkerke over te nemen. Sinds 2021 runnen ze er ook B&B D’Ereplaatse. We trokken naar het polderdorp voor een babbel met de sympathieke slagersvrouw.