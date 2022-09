Woningprijzen Zuienkerke stijgen

Brugge/Blankenberge Bruggeling (26) steelt wagen van spoedarts en probeert als ‘dokter’ bejaarden te bestelen

Een 26-jarige Bruggeling heeft eind vorig jaar de Audi A5 Sportback van een spoedarts in het AZ Zeno in Blankenberge gestolen. De twintiger probeerde bovendien enkele bejaarden in het ziekenhuis te bestelen door zich voor te doen als arts. Uiteindelijk werd de man in de boeien geslagen in... de Brugse rechtbank, waar hij moest verantwoorden voor andere feiten. De man riskeert twee jaar effectief.

15 september