WEER. Temperatuur gaat omhoog in Zuienkerke

4 procent van Brugse jongeren kan niet naar gewenste middelbare school: “Afschaffen, die boel”

Door de nieuwe digitale aanmeldingsprocedure gaat 4 procent van de Brugse jongeren straks niet naar hun meest gewilde middelbare school. Dat blijkt uit cijfers die fractieleider Sandrine De Crom (Open Vld Plus) opvroeg. Ze is geen voorstander van dat systeem in Brugge.