WEER. Stralend zonnig weer in Zuienkerke vandaag

Nieuw veilig fietspad tussen De Haan en Zuienkerke officieel ingereden

Er is eindelijk een comfortabel fietspad tussen De Haan en Zuienkerke. De verbinding Grotestraat - Prins Leopoldstraat maakt deel uit van het bovenlokaal provinciaal fietsroutenetwerk. De werken hebben ruim een jaar geduurd. “Op het grondgebied van De Haan had het heel wat voeten in de aarde om de nodige percelen te verwerven”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA).