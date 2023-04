WEER. Mistige ochtend in Zuienkerke

RESTOTIP. MÁS in Brugge, voor lekkere streetfood en cocktails van de tap: “Op korte tijd een hotspot... en da’s helemaal hun eigen verdienste”

Wie binnenkomt, waant zich in het kleurrijke Latijns-Amerika. En achter de bar? Daar staan Ran en Janah Van Ongevalle met hun team. Sinds de zaak vorige zomer opende, is MÁS een van dé adresjes geworden in de Brugse binnenstad. Wij gingen proeven.