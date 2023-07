WEER. Lichte regen en bewolking in Zuienkerke vanochtend

“1.000 euro per stuk”: nieuwe handgemaak­te wielen voor de badkarren langs invalswe­gen naar Blankenber­ge

Het is een vertrouwd beeld als je Blankenberge binnenrijdt: de authentieke badkarren op wielen die in de belle-époqueperiode dienst deden als kleedhokjes op het strand. “We hebben 16.000 euro geïnvesteerd om dit stukje erfgoed in ere te houden, want de nieuwe wielen zijn met de hand gemaakt”, zegt burgemeester Björn Prasse (Open Vld).