WEER. In Zuienkerke kans op overwegend bewolkt weer vanochtend

Vernieuwde Zuidzand­straat in Brugge opent nét voor koopjes­week­end begint: “We zien ook nieuwe winkels komen, dus we zijn optimis­tisch”

De Zuidzandstraat in Brugge steekt in een nieuw jasje. Er kwamen vijf groenzones, die in het najaar aangeplant worden. Ook is 500 vierkante meter aan kasseien opnieuw aangelegd. “Meer planten, bomen en bloemen maken het gezelliger en aangenamer om te wandelen. Bezoekers zullen zo langer in de winkelstraten rondlopen", zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld).