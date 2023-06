WEER. Heldere ochtend in Zuienkerke

Jonge studente (18) uit Brugge onverwacht overleden: “Flore was een guitige, aangename, lieve persoon­lijk­heid”

In Brugge is begin deze week een 18-jarig meisje onverwacht overleden ten gevolge van een medisch falen. Flore Deseure uit Koolkerke studeerde vorig jaar af aan hotel- en toerismeschool Spermalie en daar is de verslagenheid groot.