WEER. Helder weer in Zuienkerke vanochtend

Saskia laat restaurant Moose na 6 jaar over aan nieuwe uitbaters: “Het was mooi maar intens, blij dat mijn harde werk niet verloren gaat”

Saskia Defever (50) trekt in juni de deur van horecazaak Moose in de Wellingtonstraat achter zich dicht. Het is na zes intense jaren genoeg geweest, maar ze is blij dat haar harde werk wordt verdergezet door een nieuw jong team. David Pieters (41) die in De Haan het bekende café ’t Pubtje uitbaat keert terug naar zijn Oostendse roots, samen met jong geweld Céline Swinnen (21) en Pavo Deltombe (27) uit De Haan.