WEER. Helder weer in Zuienkerke vanochtend

KIJK. Grijze zeehond Friday vrijgela­ten op strand van Blankenber­ge: “In 2 maanden tijd kwam ze 20 kilo bij”

Woensdag mocht grijze zeehond Friday opnieuw de Noordzee opzoeken nadat ze twee maanden geleden gewond aanspoelde in Wenduine. Het diertje, dat nu ongeveer zes maanden oud is, werd verzorgd in Sea Life Blankenberge. “We hebben momenteel nog drie andere zeehonden in quarantaine”, zegt Delphine Dobbels van Sea Life.