Wandelen langs de Oudlandpolder met start in Zuienkerke

Brengt reconstruc­tie meer duidelijk­heid over dood van baby die gedumpt werd in vuilniszak? “Mijn cliënte blijft ontkennen dat ze haar kindje vermoordde”

Moord of natuurlijk overlijden? Acht maanden nadat in Brugge het levenloze lichaampje van een baby werd aangetroffen in een vuilniszak, hebben de speurders nog altijd geen antwoord op die vraag. Het gerecht hoopt nu dat een reconstructie meer duidelijkheid kan brengen. De 24-jarige moeder van het kind blijft intussen in de gevangenis. En daar heeft ze een opvallende bezigheid.